Автосалон заплатит 20 миллионов за неисправную Tesla

Жительница Екатеринбурга отсудила у автосалона почти 20 миллионов рублей за неисправный электромобиль Tesla.

Модный электрокроссовер Tesla Model X 100D Татьяна Заводовская купила в московском автосалоне еще в декабре 2017 года. В апреле получила машину. А через пять месяцев один за другим вышли из строя электронные ключи. Дама обратилась в автосалон.

- Мы сразу же восстановили доступ к автомобилю, - поясняет "РГ" управляющий партнер автоцентра Moscow Tesla Club Игорь Антаров. - Установили на телефон мобильное приложение, с которого можно управлять машиной.

Для работы приложения нужен интернет. Если его нет, управлять автомобилем с телефона нельзя. Но если вы завели машину, то, выехав из зоны покрытия, она не отключится.

Для управления автомобилем со смартфона нужен интернет. А если его нет, машина работать не будет

Кроме того, продавец организовал удаленную диагностику автомобиля. Немецкие инженеры все проверили и заключили: проблем с машиной нет. Если есть нарекания по работе ключей, посоветовали привезти автомобиль в авторизованный сервисный центр в Берлине - в России таких нет.

Автосалон предложил отвезти электрокроссовер в Германию за счет компании. Женщина согласилась. Продавец заказал автовоз и даже согласовал дату. Но в последний момент, буквально за пару дней до назначенного срока владелица отказалась: в сервисном центре на устранение неисправности нужен был всего час, а на доставку автомобиля в Берлин и обратно - 24 дня. Ждать она не хотела. И это ее право, закрепленное в законе о защите прав потребителей.

Татьяна отправила в автосалон уведомление, что хочет расторгнуть договор, и попросила вернуть ей полную стоимость электромобиля. Мирно договориться не получилось, и Татьяна подала иск в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга. Попросила вернуть ей 13 130 571 рубль за машину, 60 тысяч рублей, потраченных на оплату госпошлины, а также заплатить штраф более 6,5 миллиона за нарушение закона о защите прав потребителей - если продавец добровольно не возвращает деньги покупателю, он должен дополнительно компенсировать 50 процентов от суммы требований.

Ответчик во время суда предъявлял заключение из немецкого сервисного центра и утверждал, что ключи вышли из строя по вине владелицы.

- Суд первой инстанции не принял во внимание данный довод, так как хозяйка автомобиля была лишена возможности присутствовать при проведении экспертизы, да и сама процедура проводилась после отказа истца от договора, уже в ходе рассмотрения гражданского дела, - рассказывают в Свердловском областном суде.

Требования Татьяны удовлетворили в полном объеме, присудив ей в общей сложности 19,7 миллиона рублей. Продавец пытался оспорить вердикт, но областной суд оставил решение без изменений.

- С решением суда мы не согласны, будем подавать кассацию и добиваться справедливости. Мы со своей стороны сделали все, чтобы клиент остался доволен, - заявляют представители автосалона. - Все еще предлагаем либо полностью отремонтировать автомобиль за наш счет, либо помочь с продажей машины по рыночной цене. Учитывая пробег, этот автомобиль будет стоить примерно 7,5 миллиона рублей. Клиент же хочет от нас стоимость нового автомобиля плюс 50 процентов сверху - это уже похоже на потребительский экстремизм.

Но это не экстремизм, а работа закона. Лучше договариваться с клиентами без суда.