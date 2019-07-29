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29.07.2019 15:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Екатеринбург возглавил рейтинг "неспящих" городов

Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В темное время суток Екатеринбург не спит. И по активному ночному бодрствованию даже опережает Москву. Такой вывод можно сделать из рейтинга 16 российских городов-миллионников, основанного на количестве ночных поездок в такси за июнь. Учитывалось время с полуночи до шести утра.

Фото: iStock
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По данным сервиса Uber Russia, в первую тройку "неспящих" вошли Екатеринбург, Москва и Пермь. На четвертой строчке оказался еще один "уралец" - Челябинск. Он оставил позади сам Петербург. Замыкает "рейтинг шестнадцати" Самара.

Лидерство Екатеринбурга официально связывают с недавним ночным фестивалем Ural Music Night, который проходил 28 июня. Хотя в уральском мегаполисе действительно немало ночных развлечений и в другое время, а у многих жителей есть стойкая привычка "отовариваться" в крупных ТРЦ после работы. Неслучайно один из продуктовых гипермаркетов в центре работает круглосуточно.

А вот успех Челябинска вообще необъясним. Пищу для размышлений добавляет сообщение, что в обоих городах Урала в рейтинге ночные поездки длиннее дневных почти на четверть. Возможно, многие жители уезжают после работы в свои загородные дома или живут в городах-спутниках.

Кстати, по данным исследования, в ночное время россияне все чаще оплачивают поездки в такси наличными, чем банковской картой. Хотя в темноте почему-то более скупы на чаевые. Исключением стали Пермь и Челябинск - их обитатели привыкли щедро благодарить водителей за поездку и днем, и ночью.

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