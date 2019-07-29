Математики рассказали, почему нельзя предсказать цены на нефть

Математики объяснили, почему нельзя в долгосрочной перспективе предсказать изменение цены на нефть. По их мнению, из-за большого количества переменных динамичная модель постепенно забывает начальные условия и становится неконтролируемой.

Для исследования сути проходящих процессов математики создают модели на основе нелинейные дифференциальные уравнения. Такой выбор обусловлен постоянными изменениями, проходящими в природе - но даже в этом случае ученые не могут дать точные прогнозы.

Как сообщает пресс-служба УрФУ со ссылкой на доцента департамента фундаментальной и прикладной физики института естественных наук и математики Ивана Лыкова, исследователи могут задать некоторые параметры, чтобы с помощью уравнения просчитать, как будет меняться ситуация в будущем, под воздействием тех или иных возмутителей. Однако этот период достаточно короткий - для цен на нефть и прогноза погоды он составляет всего 7-14 дней. Дальше уравнение начинает полностью "выходить из-под контроля".

Как рассказал Иван Лыков, существует время забывания изначальных условий. После того, как эта отметка будет пройдена, траектория движения динамической системы изменится настолько, что "забудет", что было какое-то время назад. Все, что будет дальше - для ученых лишь случайность. Однако даже она чем-то предопределена. Просто математикам пока не удалось создать систему уравнений, с помощью которой можно было бы рассчитать влияние всех переменных на то или иное событие.