При пожаре на заводе в Свердловской области погибла женщина

На Среднеуральском медеплавильном заводе в Свердловской области произошел пожар, в результате которого погибла одна из работниц предприятия.

Как сообщает региональное МЧС, огонь вспыхнул в здании вспомогательного отделения кислородно-компрессорного цеха во время сброса кислорода в атмосферу.

Пламя охватило 25 квадратных метров, его удалось потушить меньше чем за 15 минут.

В результате ЧП пострадали две женщины, работавшие на предприятии. Одна из них скончалась, другая доставлена в больницу с ожогами.

Причину пожара предстоит установить.