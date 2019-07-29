В Югре пять человек пострадали в ДТП с автобусами

Сегодня утром в Нефтеюганске столкнулись два рейсовых автобуса. В результате происшествия пострадали пять человек.

"Около 8.25 на улице Мамонтовская произошла авария с участием маршрутных автобусов ПАЗ и МАЗ", - сообщает пресс-служба МВД Югры.

По данным полицейских, водитель ПАЗика не рассчитал дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди МАЗом. Получили травмы оба шофера, а также трое пассажиров. Все они доставлены в окружную клиническую больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП и личности пострадавших.