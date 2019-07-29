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29.07.2019 10:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре пять человек пострадали в ДТП с автобусами

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: УМВД России по ХМАО-Югре Фото: УМВД России по ХМАО-Югре
Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Сегодня утром в Нефтеюганске столкнулись два рейсовых автобуса. В результате происшествия пострадали пять человек.

В массовом ДТП в Томске пострадали два человека

"Около 8.25 на улице Мамонтовская произошла авария с участием маршрутных автобусов ПАЗ и МАЗ", - сообщает пресс-служба МВД Югры.

По данным полицейских, водитель ПАЗика не рассчитал дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди МАЗом. Получили травмы оба шофера, а также трое пассажиров. Все они доставлены в окружную клиническую больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП и личности пострадавших.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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