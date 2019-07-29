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29.07.2019 20:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жизнь в дыму

Курильщики заплатят соседям за вред от дыма
Текст: Светлана Добрынина (Новоуральск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(7923)
Расстаться с десятью тысячами рублей придется курящей семье из многоквартирного дома в Новоуральске. Свердловский областной суд признал, что курильщики наносят вред здоровью проживающей этажом выше семье пенсионеров и назначил моральную компенсацию за жизнь в табачном дыму.

Борьбу за чистый воздух пожилая чета Вандышевых начала два года назад, когда под ними, на первом этаже, поселись любители перекурить.

Ни ионизатор воздуха, ни открытые форточки проблему не решают. Пожилые люди пытались увещевать соседей, только диалога не получилось. Жильцы снизу стояли на том, что в своей квартире могут делать что хотят. И тогда пенсионеры перешли к силовым приемам: лишь только начинают задыхаться - барабанят гирей в пол. За это они даже попали на карандаш к участковому.

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Жалобы в надзорные инстанции результатов не принесли. Тогда Вандышевы согласились на эксперимент и пригласили к себе на временное проживание местного депутата.

Депутат и юрист Дмитрий Шадрин побудил пожилых людей на судебные разбирательства и согласился стать свидетелем. Свои выводы предоставил так же эксперт, кандидат физических наук, который доказал: пустоты в перегородках создают вытяжной эффект из комнат первого этажа на второй. И эти доказательства суд убедили.

- Нарушение личных прав в сфере охраны здоровья от воздействия табачного дыма является основанием для взыскания компенсации, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Борьба с курением
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