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29.07.2019 15:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жители Тюменской области готовятся к встрече юбилея региона

Текст: Иван Ман
В день рождения Тюмени, которой исполнилось уже 433 года, "ключом от будущего" глава администрации города Руслан Кухарук и юные жительницы регионального центра завели часы, которые отсчитывают время, оставшееся до торжества, - юбилея Тюменской области.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области В Тюмени завели часы, показывающие оставшееся до торжества время. Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
В Тюмени завели часы, показывающие оставшееся до торжества время. Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Событие случилось на площади 400-летия Тюмени в присутствии огромного количества празднично настроенных людей. Одному из самых больших субъектов РФ, чьи границы простираются от Казахстана до Северного Ледовитого океана, 14 августа исполнится 75 лет. Именно в этот день был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Тюменской области. В прошлом она была известна больше как "край рыбный, лесной". А через четверть века, когда на ее территории стали вскрывать богатейшие месторождения углеводородов, о ней заговорила вся планета.

Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Череда юбилейных мероприятий в муниципалитетах региона начнется 10 августа под девизом "Земля больших людей". Жителей и гостей области ждут на народных гуляньях, гастрономических фестивалях, различных спортивных состязаниях, выставках и презентациях. По словам замгубернатора Натальи Шевчик, праздник должен прийти и в самые отдаленные селения.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее
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