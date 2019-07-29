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29.07.2019 19:37
Рубрика: Культура

Есть только Мик

Rolling Stones выпустили альбом Honk
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(7923)
Самая уважаемая в мире рок-группа снова радует премьерами. Rolling Stones отправились на очередные гастроли. И даже приготовили для них сразу две премьеры: новый альбом Honk и найденную в закромах запись концерта, сыгранного 2 сентября 1998 года в немецком городе Бремене, теперь изданную под названием Bridges To Bremen, да еще и с четырьмя дополнительными бонус-треками на компакт-диске и виниле.
Фото: AP Photo/Markus Schreiber
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Новый альбом Honk частично - сборник лучших хитов группы, в том числе таких культовых. Но самое интересное тут - дуэты "роллингов" с новыми рок-звездами. Эд Ширан, например, захотел спеть с Миком Джаггером Beast Of Burden. А бывший участник Nirvana, нынешний лидер Foo Fighters Дэйв Грол - бесцеремонный номер Bitch. Наконец, неистовая звезда инди-рока Флоренс Уэлч из группы Florence And The Machine спела с "роллингами" приблюзованную балладу рубежа 70-х Wild Horses...

Увы, музыку Мика Джаггера для балета "Красная дверь", показанного в этом году весной на сцене Мариинского театра, - выпустить на отдельном альбоме пока не удалось. Артист, напомню, хотел представить премьеру в двух городах - в Нью-Йорке, где живет исполнительница главной роли Мелани Хамрик, и в Санкт-Петербурге, который так полюбился Джаггеру. На премьеру сам он не попал из-за проблем с сердцем. "Этот балет был показан в рамках Творческой мастерской молодых хореографов. Вернется ли постановка на нашу сцену снова? Нет, такого не планируется", - объяснили "РГ" в пресс-службе Мариинского театра.

Впрочем, пока Мику Джаггеру не до продюсерских и композиторских хлопот - стартовал новый тур Rolling Stones, получивший название NoFilter. Гастроли проходят по Северной Америке до конца лета.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым
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