Роналду может стать соседом Макгрегора

Нападающий сборной Португалии по футболу и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен приобрести виллу в испанской Марбелье, где его соседом станет экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор. Об этом сообщает Sun.

Роскошная вилла в Марбелье с четырьмя спальнями оценивается в 1,3 миллиона фунтов стерлингов, что составляет порядка 1,6 миллиона долларов. Недвижимость расположена на территории загородного гольф-клуба "Ла Ресина" на побережье Средиземного моря. Рядом находятся поля для игры в гольф, частные тренажерные залы, кинотеатры и пейзажные бассейны.

Тут же имеет жилье Макгрегор, который помимо спортивных достижений известен своими экстравагантными выходками вне ринга. Если такое соседство звезду футбола не напугает, то он добавит эту виллу в свою коллекцию недвижимости, которая оценивается в 27 млн фунтов стерлингов (свыше 33 млн долларов).