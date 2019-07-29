Росавиация готова к переговорам о возобновлении авиасообщения с Украиной

Росавиация готова вести полноформатные переговоры с представителями Украины о возобновлении авиасообщения, сообщил журналистам руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Авиасообщение между двумя странами было прервано в 2015 году, поскольку Украина ввела санкции против 21-й российской авиакомпании.

"Мы всегда были готовы, и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения, и других вопросов", - цитирует Нерадько ТАСС.

Глава Росавиации уточнил, что пока стороны не контактировали по этим вопросам.

Глава Росавиации ответил на вопрос об авиасообщении после того, как стало известно, что жители Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбами о возобновлении авиаперевозок с Россией и снятии блокады Крыма. Такие петиции были опубликованы на сайте Зеленского.

С российской стороны ранее неоднократно звучали заявления о готовности к переговорам по восстановлению авиасообщения.