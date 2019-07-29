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29.07.2019 15:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Российский биопринтер поможет вернуть слух

Текст: Ксения Колесникова
Ученые Института регенеративной медицины Первого МГМУ им И. М. Сеченова (вуз-участник Проекта 5-100) вместе со специалистами Института фотонных технологий ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" создают на биопринтере искусственную барабанную перепонку.
Фото: Пресс-служба Первого МГМУ им И. М. Сеченова Фото: Пресс-служба Первого МГМУ им И. М. Сеченова
Фото: Пресс-служба Первого МГМУ им И. М. Сеченова

Вся "фишка" технологии - в конструкции биопринтера. С помощью лазера он может манипулировать каплями биочернил, как конструктором: переносить их, к примеру, на полимерную пленку или стекло, формируя ткань с заданными свойствами. Что такое биочернила? Это основной "расходный" материал для биопринтера. В них находятся живые клетки и разные биомолекулы.

Фото: Пресс-служба Первого МГМУ им И. М. Сеченова

Первые эксперименты показывают: возможности "печатной" барабанной перепонки ничем не будут отличаться от "натуральной". Искусственная структура станет хорошей "заплаткой", если родная перепонка повреждена. И в перспективе биопринтер может решить многие проблемы со слухом. Тем более, что он позволяет создавать сложные конструкции - не просто "выкладывать" несколько слоев живых клеток в ряд, но и формировать в печатных органах, например, сосуды.

Фото: istockphoto.com
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"Наличие сосудов повышает вероятность успешного приживления напечатанных конструктов при трансплантации", - считает директор Института регенеративной медицины Сеченовского университета Петр Тимашев.

Сейчас на российском биопринтере "BioDrop" вовсю идут научные исследования в области тканевой инженерии. Планируется начало доклинических испытаний напечатанной барабанной перепонки. Кроме того, ученые работают над созданием искусственной уретры.

Общество Наука
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