Первый месяц работы строительного рынка по новым правилам не существенно сказался на стоимости первичного жилья, уверены опрошенные "РГ" эксперты. По данным "Авито Недвижимость", рост за месяц составил в среднем 1,3 процента.

"По старым правилам в ближайшие годы будет реализовываться более 70 процентов объектов - это значит, что введение эскроу-счетов пока не может стать причиной для серьезного повышения цен", - отметил Дмитрий Алексеев, руководитель направления новостроек "Авито Недвижимость".

Рост цен на жилье будет зависеть от спроса. Если ипотека станет доступнее, спрос вырастет

Многие люди, опасаясь возможного подорожания жилья, поспешили ускорить покупку в начале года. По словам Дмитрия Цветова, директора по маркетингу и разработке продукта ГК "А101", в первом полугодии 2019 года объем продаж превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 16 процентов. Девелоперы выводили на рынок все новые проекты, чтобы удовлетворить возросший спрос. Другие же застройщики решили выбрать более подходящее время и привлечь клиентов выгодными акциями, например, снизить цены на 10 процентов, которые возвращаются клиентам в виде кэшбэка.

"Клиенты, поддавшиеся ажиотажу в июне и купившие квартиры, сейчас кусают локти, понимая, что потеряли 200, 300 или даже 500 тысяч рублей", - отметил Александр Коваленко, директор по продажам и маркетингу "РКС Девелопмент". А ведь эксперты советовали не спешить. Дальнейшего роста спроса и объемов продаж тоже не предвидится. А значит, и цены расти не будут. "Мы ожидаем, что во втором полугодии 2019 года цены на квартиры будут снижаться. Признаком начала этого процесса станут акции большинства игроков на рынке", - сказал Дмитрий Цветков.

По мнению Марии Литинецкой, управляющего партнера компании "Метриум", расценки могут вырасти в третьем квартале, но уже в четвертом квартале с учетом предновогодних скидок и акций этот процесс либо прекратится, либо снизит свой темп.

Тем не менее вероятность роста цен остается. Недавно банки начали снижать ипотечные ставки. Это стало возможным после решения ЦБ установить ключевую ставку на уровне 7,5 процента, а затем понизить до 7,25. Ставки по ипотеке снизили ДОМ.РФ и некоторые банки. Не исключено, что этот процесс продолжится. "Особенно заметным рост цен станет, если ипотечная ставка начнет серьезно снижаться, и вследствие этого оживится спрос, - заключил Павел Луценко, гендиректор федерального портала "МИР КВАРТИР".