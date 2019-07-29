Он на протяжении многих лет проводит не один десяток кинофестивалей. Не только столичных, но и в далекой российской провинции и очень дальнем зарубежье. Он подарил фрагменты счастья многим "звездам" советского времени. Он, бесспорно, делает нашу жизнь добрее. Сергей Новожилов является создателем и вдохновителем многих кинопраздников. Не элитно-снобистских, а самых что ни на есть народных. Тех, где искусство принадлежит только народу.

...Мальчик с детства любил английский язык, книги и кино. Собирал фотографии артистов, которые покоряли его талантом и правдой, показанной на экране.

Первым местом работы выпускника Калининского истфака было управление кинофикации в родном городе Калинине. Советская жизнь катилась под горочку, и многих вчерашних кумиров начинали забывать.

- Я всегда понимал ранимую и хрупкую душу артиста. Ведь более зависимой профессии на свете просто нет, - говорит Сергей Новожилов.

Кинометодист из Калинина стал приглашать на выступления любимых актеров. Прибегал по утрам и встречал электричку, привозившую вчерашних богинь экрана.

По улицам окраинного Благовещенска гуляли первые звезды страны и мира

- Меня поразила Роза Макагонова - робкая, просто одетая, которая меня спрашивала: "А я правда кому-то интересна?", - вспоминает Сергей Новожилов.

- Но надо было видеть, как она помолодела лет на тридцать, когда вышла на сцену!

Заметным явлением конца 80-х годов был фестиваль "Созвездие", который проводили с его непосредственным участием в Калинине. Тогда они смогли собрать на сцене местного драмтеатра настоящее созвездие актеров: Николай Крючков и Григорий Милляр, Марина Ладынина и Рина Зеленая. Старенькая Рина Васильевна доверилась только Новожилову - села с ним в машину и поехала на фестиваль.

- Зал рыдал, когда она, современница Маяковского, вышла на сцену, - говорит Новожилов.

Сегодня он руководитель, организатор и соавтор множества фестивальных проектов. Его детище - фестиваль "Амурская осень" - в этом году будет проходить в Приамурье в семнадцатый раз.

Мыслимо ли, но по сентябрьским улицам окраинного Благовещенска свободно гуляли Кшиштоф Занусси, Людмила Гурченко, Инна Макарова, Пьер Ришар, Джина Лоллобриджида, Александр Ширвиндт. Что ни имя, то легенда. Какие нужно найти аргументы, чтобы убедить мировых звезд совершить многочасовой перелет? А расписание! Как скрупулезно надо "срастить" графики съемок - на различных, между прочим, площадках страны - и репертуар "Амурской осени", чтобы актеры смогли успеть и отснять дубль, и прошагать по благовещенской "звездной дорожке"?!

Какие нужно найти слова, чтобы люди такого масштаба при их востребованности садились в самолет и летели больше семи часов за не самый большой гонорар! "Актеры - люди чуткие и душой понимают много больше других. Они видят, что я живу примерно в таком номере, как и они, и лечу с ними в одном салоне самолета. С людьми надо жить на равных, тогда им тебе легче верить", - убежден Новожилов.

Латышский городок Резекне. Смотр документального кино Оpen Place стал по-настоящему открытым кинофорумом для 11-ти стран Балтийского моря. А проводимые им Недели российского кино в Рио-де-Жанейро, Мехико и Улан-Баторе! Бюджет в обрез, тяжелые трансатлантические перелеты, а результат не приносит большого заработка и громкого имени.

- Это надо ради той тысячи человек, которые приходят в Рио на просмотры русского кино. Это русскоязычные люди, живущие в Бразилии, дети из межрасовых браков, бразильцы, которые учат русский язык. Ты бы видел их радость. Это для них как глоток воздуха в родном лесу, - обьясняет Сергей.

Не секрет, что деньги на фестивали, которые проводятся далеко от теплых морей и мест, где делят бюджет, - достаются очень тяжело. Новожилов замечает, что никогда в жизни не просил для себя. А просить для других совсем нетрудно.

Сергей признается, что ему трудно работать с современными "звездами". "Уточняю, не с артистами, а "звездами". Которые в Ейск хотя приезжать по расценкам Голливуда", - замечает он.

Вот такой удивительный феномен человека в наше разъедаемое цинизмом время - десятилетиями привозить людям праздник. И чтобы все эти десятилетия тебе верили и с тобой ехали люди, масштаб таланта которых приводит в восторг миллионы зрителей.

Прямая речь

Валентина Талызина, народная артистка России:

- Я с Новожиловым познакомилась, когда ему было 23 года. Он работал в управлении кинофикации Калининского облисполкома и заочно учился во ВГИКе. Он позвонил и сказал, что за мои выступления в области он может заплатить ставку с четвертью. Вот за эту четверть я его и полюбила. Сергей очень трепетно и заботливо относится к актеру. Как к тайне. Он хорошо понимает вечно ранимую, сомневающуюся душу артиста. Прекрасный организатор: у него много фестивальных проектов, и все они успешны. Я на него обижалась, но всегда с удовольствием мирилась. Потому что у него есть душа и сострадание к человеку.