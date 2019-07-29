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29.07.2019 18:47
Рубрика: В мире

США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространения

Текст: Юрий Когалов

Власти США рассчитывают на расширение диалога с Москвой по стратегической стабильности и вопросам нераспространения, а также подключение к этим переговорам руководства Китая. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Экономическом клубе Вашингтона.

По его словам, которые приводит ТАСС, между РФ и США ведется стратегический диалог, "который, как мы надеемся, вырастет в нечто, охватывающее широкий спектр вопросов распространения", в том числе вопросы разоружения и контроля над вооружениями. "Мы надеемся, Китай присоединится к этим переговорам. Мы считаем, что в сегодняшнем мире Китай должен быть частью этих соглашений", - отметил Помпео.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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При этом надо помнить, что США, бездоказательно обвинив Россию в нарушении положений Договора о ракетах средней и меньшей дальности, приостановили действие этого соглашения и намерены выйти из него 2 августа. Взамен Вашингтон неоднократно предлагал пописать новый договор, участником которого США хотят сделать и Китай (на что Пекин категорически не согласен). В то же время под вопросом остается судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в 2021 году, и США до сих пор не определились, будут ли его продлевать.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что агрессивная политика стран-членов НАТО, размещение американских пусковых установок вблизи российских границ вынуждают Москву готовиться к худшему сценарию. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Россия после выхода США из ДРСМД будет делать все, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своих союзников. "Это крупный дестабилизирующий шаг, подрывающий региональную безопасность. Мы не можем не реагировать зеркально... Мы готовы и дальше проявлять ответственный подход, но при этом будем делать все для того, чтобы надежным образом обеспечить собственную национальную безопасность и безопасность наших союзников в меняющейся обстановке", - отметил дипломат, добавив, что вся ответственность за слом договора лежит целиком на США.

По его словам, российская сторона предприняла все возможное для сохранения ДРСМД. При этом в американской администрации инициативы Москвы по снятию имеющихся с обеих сторон озабоченностей были отвергнуты. Замминистра недавно отметил, что США не гнушаются пользоваться прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД и годами уклоняются от диалога по устранению проблем.

В мире США Выход США из договора о РСМД
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