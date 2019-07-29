Стали известны подробности о Samsung Galaxy Note 10+

Ранее в той же базе появились спецификации обычных 4G-моделей Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. На сайте FCC также были опубликованы "живые" фотографии этих версий смартфонов.

Samsung Galaxy Note 10+ с поддержкой сетей пятого поколения будет оснащаться тремя антеннами для устойчивого сигнала. Кроме того, в смартфоне будут присутствовать антенны для сетей 3G и 4G.

Ранее инсайдер Ice Universe опубликовал сведения об экране Samsung Galaxy Note 10+, он займет 92,5% передней панели. Рамки по бокам экрана будут иметь толщину всего 1,5 мм, верхняя - 2 мм, подбородок снизу - 3,7 мм. Фронтальная камера будет врезана в экран, диаметр отверстия составит 4,2 мм. Диагональ экрана составит 6,7 дюйма.

Премьера линейки Samsung Galaxy Note 10 запланирована на 7 августа 2019 года. Однако на некоторых региональных официальных сайтах Samsung появились страницы с некоторыми данными - Galaxy Note 10+ будет представлен в двух вариантах, с 256 и 512 Гб встроенной памяти.