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Стали известны подробности о Samsung Galaxy Note 10+

Текст:   Владимир Болотин
29.07.2019,  
14:40
Стало известно, как будет выглядеть Samsung Galaxy Note 10+. Документация на смартфон появилась в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC), ведомство одобрило устройство с поддержкой сетей 5G.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее в той же базе появились спецификации обычных 4G-моделей Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. На сайте FCC также были опубликованы "живые" фотографии этих версий смартфонов.

Samsung Galaxy Note 10+ с поддержкой сетей пятого поколения будет оснащаться тремя антеннами для устойчивого сигнала. Кроме того, в смартфоне будут присутствовать антенны для сетей 3G и 4G.

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Ранее инсайдер Ice Universe опубликовал сведения об экране Samsung Galaxy Note 10+, он займет 92,5% передней панели. Рамки по бокам экрана будут иметь толщину всего 1,5 мм, верхняя - 2 мм, подбородок снизу - 3,7 мм. Фронтальная камера будет врезана в экран, диаметр отверстия составит 4,2 мм. Диагональ экрана составит 6,7 дюйма.

Премьера линейки Samsung Galaxy Note 10 запланирована на 7 августа 2019 года. Однако на некоторых региональных официальных сайтах Samsung появились страницы с некоторыми данными - Galaxy Note 10+ будет представлен в двух вариантах, с 256 и 512 Гб встроенной памяти.

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