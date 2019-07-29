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Рубрика: Экономика

Ставка ФРС США: рубль может уставить рекорд падения этого лета

Текст: Георгий Панин
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты:
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- В понедельник коррекция рубля к доллару, скорее всего, продолжится, поскольку уровень 64 технически притягивает, как магнит. Все это может завершиться лишь в среду, когда ФРС США огласит свое непростое решение по процентной ставке.

В этот период мы рекомендуем тем, кто искал удобного момента, чтобы переложиться в более доходные инструменты, выходить из доллара до середины осени.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Сегодня утром будет - весьма редко в последнее время - солировать Япония с ее данными по розничным продажам за июнь. Япония остается третьей по величине экономикой мира, а розничные продажи - важным антирецессионным показателем, поэтому, в свете приближающегося заседания Федрезерва, этот релиз имеет все основания быть замеченным.

В американском блоке наше внимание привлечет индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Федерального резервного банка Далласа - примерно по тем же соображениям.

Рубль к концу дня мы ждем еще ближе подбирающимся к уровню 64 за доллар, хотя в паре с евро возможно затишье возле нынешних уровней 70,50-70,60.

Во вторник в США выходит статистика всеобщего напряжения - данные по доходам и расходам американцев, которые, как мы уверены, с особым пристрастием будут изучать управляющие Комитета по открытым рынкам США накануне их заседания. Если рубль приблизится к отметке 64 к этому моменту, то, скорее всего, вне зависимости от тональности этих отчетов, он будет возле нее консолидироваться. В противном случае, движение в этом направлении продолжится.

Фото: iStock
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Главным событием предстоящей недели будет заседание Федрезерва США, решение которого по процентной ставке будет оглашено в среду. Базовым сценарием является ее понижение на 0,25 процентных пункта, и, судя по вялым отчетам американских компаний, не испортивших, несмотря на это, рост фондовых индексов США, разочарование инвесторов будет велико, если он воздержится от этого действия (а основания и для такого непопулярного решения имеются).

С другой стороны, отказ от понижения ставки по федеральным фондам по логике должно поддержать доллар, который может при таком сценарии еще немного подрасти. Соответственно, рубль в паре с "зеленым" еще немного полегчает и, возможно, докатится до уровней 64,20-64,30, которые в этом случае, скорее всего, и отобразят летний минимум отечественной валюты.

Наоборот, при получении подтверждения сценария снижения ставки ФРС на 0,25 п.п. рубль вновь начнет укрепляться и вернется в район 63,70-63,80, который станет лишь промежуточным привалом перед дальнейшим походом к новым максимумам года.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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