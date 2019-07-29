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29.07.2019 23:02
Рубрика: В мире

Стрелком на фестивале еды в Калифорнии оказался 19-летний подросток

Текст: Максим Макарычев
В понедельник днем полиция Калифорнии на специальной пресс-конференции раскрыла личность стрелка, устроившего бойню в воскресенье вечером под окончание трехдневного гастрономического "фестиваля чеснока" в Гилрое, расположенного к югу от Сан-Франциско и недалеко от Сан-Хосе. В Гилрое проживает около 48 тысяч человек.

Как сообщает Reuters, стрельбу устроил 19-летний Сантино Уильям Леган. Он проник на фестиваль через дыру в заборе, которую прорезал сам с помощью инструмента, чтобы скрыться от металлоискателей. Затем он начал стрелять в людей из автоматической винтовки, сообщил журналистам начальник полиции Гилроя Скот Смити.

В течение минуты после открытия огня Леган был смертельно застрелен тремя полицейскими, вооруженными пистолетами. По словам Смити, Леган убил 6-летнего мальчика, 13-летнюю девочку и мужчину в возрасте 20 лет. Полиция считает, что Леган приобрел винтовку на законных основаниях в Неваде 9 июля.

На фото, размещенном в американских СМИ, виден щупленький подросток, которому не дашь 19 лет.

Фото: AP
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"Все могло бы быть намного хуже, если бы полицейские не действовали так быстро", - добавил Смити, отметив, что фестиваль проходит всего 50 километрах к юго-востоку от Силиконовой долины, технического центра Америки, и принимает тысячи посетителей. При этом на фестивале по непонятным причинам не было камер наблюдения.

Полиция пытается определить мотивы преступника. Следствие также проверяет неподтвержденные свидетельства очевидцев о том, что Леган, возможно, имел сообщника. Стало известно, что за пару дней до расправы Леган разместил фотографию с фестиваля в своем аккаунте в Instagram и сопроводил ее оскорбительными надписями, а также репликами расового характера.

Кстати, страничку на этом ресурсе он создал всего за 4 дня до бойни. Как отметила одна чудом уцелевшая свидетельница, Леган, ростом около 175 сантиметров, был одет в защитное снаряжение, на нем была бейсболка, солнцезащитные очки, и у него в руке была полуавтоматическая винтовка. Однако такой вид не смутил охрану. По словам его одноклассников, Леган был "тихоней" и мало чем выделялся в школе.

Эта информация лишний раз подтверждает тот факт, что в последнее время в США авторами массовых убийств становятся как раз такие "тихие мальчики", которые вынашивают в себе планы жестоких расправ. Леган, хотя и родом из Гилроя, жил с членами семьи в Неваде, сказал Смити, добавив, что он не знает, когда убийца приехал в Калифорнию. По словам прокурора округа Минерал Шона Роу, ФБР произвело обыск в его резиденции на озере Уокер, расположенной в штате Невада, который, как полагают, использовался Леганом за несколько дней до трагедии.

Жертвами стрельбы на юго-востоке Франции стали три человека

По данным медицинской службы Гилроя, как минимум 11 человек получили пулевые ранения и были госпитализированы. Кроме того, 8 человек получили ушибы в давке. Ранее полиция заявляла, что 15 человек получили ранения. По данным CNN, в медицинском центре Санта-Клара-Вэлли все еще проходят лечение пять пациентов. Один находится в критическом состоянии, один в тяжелом состоянии, один в удовлетворительном состоянии, а два других потребовали, чтобы информация о них не разглашалась. Им от 12 до 69 лет.

Тем временем президент США Дональд Трамп назвал вооруженного человека "злым убийцей" и попросил людей помолиться за жертв во время мероприятия в понедельник в Белом доме.

"Мы скорбим по поводу их семей и просим, ​​чтобы бог утешил их своей чрезмерной милостью и благодатью", - сказал Трамп.

Между тем

Основанный в 1979 году, "фестиваль чеснока" Гилроя - ежегодное мероприятие, проводимое волонтерами на открытом воздухе в парке Christmas Hill. Согласно веб-сайту мероприятия, сюда запрещен пронос оружия любого вида, вдобавок, любому, кто носит одежду или атрибуты, указывающие на членство в мотоклубах, также отказывается во въезде на фестиваль.

В мире США Массовые убийства в США
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