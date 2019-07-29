Тайна озера на дне кратера вулкана в Антарктиде раскрыта спустя 30 лет

Ученые проанализировали спутниковые снимки редкого лавового озера на острове Сондерс в Южной Атлантике, полученные с орбиты еще в январе 2018, и результатами поделились в журнале Science Direct.

30 лет ученые пытались объяснить тепловые аномалии на вершине вулкана Майкл на острове Сондерс, который является частью Южных Сандвичевых островов и одним из самых отдаленных мест на планете. Остров был обнаружен с орбиты еще в 90-х годах прошлого века, но лишь теперь благодаря спутниковым снимкам удалось разгадать его загадку.

Исследователи уверены: на дне кратера вулкана Майкл бурлит озеро лавы, окруженное льдом. "Впервые за 30 лет данные с нескольких спутников были использованы для анализа лавового озера на горе Майкл", - сказал Даниэль Грей, ведущий автор исследования.

Проанализировав коротковолновые инфракрасные полосы на снимках, исследователи определили долю, занятую расплавленной лавой, и рассчитали температуру лавового озера. По их расчетам, в верхних слоях температура колеблется в пределах от 284 до 419 градусов по Цельсию, а ниже, вероятно, еще более горячая лава, где температура может достигать 1279 градусов.

По оценкам исследователей, озеро имеет ширину около 110 метров и площадь 10 000 квадратных метров, что примерно равно площади восьми олимпийских плавательных бассейнов.

Гора Майкл, кстати, не единственный вулкан, в котором находится постоянное лавовое озеро. Также известны лавовые озера в кратерах вулкана Амбрим в Тихом океане, горы Эребус в Антарктике, вулкана Эрта Але в Эфиопии, вулкана Масая в Никарагуа, вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго и на горе Ясур в южной части Тихого океана.

Изучение редких природных особенностей важно для разработки методов мониторинга вулканов из космоса. "Их можно использовать для ретроспективного анализа других вулканов и отслеживания их поведения, особенно тех вулканов, которые недоступны из-за местоположения", - говорит Грей.

Кстати, ученым известно, что под антарктическими льдами толщиной в километр скрывается целая вулканическая цепь. С помощью радиолокационных сигналов были обнаружены 91 подледный вулкан. Теперь важно выяснить, сколько вулканов все еще активны. Исследователи предупреждают: вулканы Антарктики могут стать более активными, если ледяной покров продолжит истончаться, уменьшая тем самым давление на кратеры.