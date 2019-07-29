Тарантино: "Однажды в… Голливуде" - кульминация всего, что я снял раньше

В мае 1994 года в Каннах показали "Криминальное чтиво" - за него Квентин Тарантино получил "Золотую пальмовую ветвь". Через 25 лет он представил в основном конкурсе свой девятый фильм " Однажды... в Голливуде". В российский прокат кинолента выходит 8 августа.

Поклонники режиссера не обнаружат в его новой картине горы трупов, декалитры крови и многофигурные драки, переходящие в расчленение тел. Интеллектуалы придут в восторг от нового Тарантино - ностальгического, почти сказочного. Никакой пародии на восточно-единоборческие ленты, где герои умело режут друг друга, пренебрегая законом всемирного тяготения: перед нами очень личностный фильм о том, как делалось кино на фабрике грез. Это "кино в кино", а режиссер-синефил про кино знает все.

Действие вращается вокруг безумной жизни Голливуда на рубеже 1960-1970-х. Новые звезды, фильмы, имена. Самый модный режиссер Роман Полански, автор "Ребенка Розмари", живет со своей новоиспеченной красавицей женой Шерон Тейт (Марго Робби) неподалеку от вымышленного героя фильма Рика Далтона. И у всех на слуху имя главаря хиппи Чарльза Мэнсона.

"РГ" удалось побеседовать с режиссером перед американской премьерой новинки.

Квентин, критики непременно бросятся искать генезис картины в творчестве великих предшественников. Если в "Криминальном чтиве" были обнаружены цитаты из фильмов десятка режиссеров от Жан-Люка Годара и Альфреда Хичкока до Джона Бурмана и Дона Сигала, то в новом фильме явно найдут не меньше - он смотрится как ностальгическое попурри. Он для тех, кто уловит все эти отсылки, цитаты и шутки о мире Серджио Корбуччи, Серджио Леоне… Это кино для ваших фанов, а как же менее искушенный зритель?

Квентин Тарантино: Мне кажется, и неискушенный зритель найдет немало интересной информации о "золотом веке" Голливуда и его закате конца 60-х. Как вы понимаете, я обожаю старое кино, старую музыку и могу жить в этом мире вечно. Я бесконечно горд за начало фильма, где Лео ДиКаприо купается в роли - по-моему, потрясающая сцена.

На мой взгляд, ваш девятый и, как вы обещали, предпоследний фильм очень отличается от предыдущих. В одном из интервью вы сказали, что это ваше любовное послание Голливуду.

Квентин Тарантино: Не думаю, что он уж так отличается. По-моему, это, наоборот, кульминация всего ранее снятого - я там набрал цитаты из всех моих предыдущих работ. А вот про любовное послание "золотому веку" Голливуда - в общем, да. Очевидно, что Голливуд - главный герой фильма. И что это - ностальгия по ушедшей эпохе. Но, я бы сказал, это только на 75 процентов объяснение в любви, а на 25 процентов - критика. Я совсем не расположен смотреть на этот город и эту индустрию через розовые очки, восторгаясь и умиляясь. Это совсем не "Рома" Иньярриту - хотя, конечно, в фильме отразился большой кусок моей жизни, ведь я коренной "лос-анджелино".

А что конкретно послужило для вас вдохновением для сценария?

Квентин Тарантино: Я много лет вынашивал идею сделать кино про кино и хотел, чтобы действие происходило в Лос-Анджелесе моей юности. А идею сделать героем дублера мне когда-то подкинул пожилой актер, который снимался в одной из моих картин. Он предложил пригласить в одну из сцен своего дублера, с которым работал много лет. Идея мне показалась занятной, и я сказал: хорошо, тащи этого парня. Парень пришел, он и походкой, и внешним видом напоминал этого актера, но удивительнее всего было то, что слушал он не меня, а актера - поскольку был его дублером. Это мне показалось жутко забавным, и я подумал: если когда-нибудь сделаю фильм о старом Голливуде, то сделаю его о людях на обочине индустрии.

Это верно, что сюжет основан на дружбе актера Берта Рейнолдса с Хэлом Нидемом, его другом и дублером?

Квентин Тарантино: В какой-то степени да, я даже пригласил Берта, которого считал своим кумиром, сыграть старого владельца ранчо, где обитала банда Чарльза Мэнсона, но, к сожалению, он скончался до начала съемок, и роль досталась Брюсу Дерну, который снимался у меня в "Омерзительной восьмерке" и тоже прекрасно знал эпоху. Вы не представляете, какое это было удовольствие - обсуждать сценарий с Бертом. И особенно - с Куртом Расселом: ведь он был тогда молодым и играл во всех этих вестернах. Оба шутили, травили байки о Голливуде 60-х, и многое вошло в сценарий.

Для Леонардо ДиКаприо и Брэда Питта это первый совместный фильм - а такое впечатление, что они снимались вместе всегда - такая потрясающая "химия". Вы писали сценарий специально на них?

Квентин Тарантино: Вы что, смеетесь? Конечно, нет. Кто мог подумать, что они оба согласятся, - ведь это самые знаменитые и востребованные голливудские актеры, их график забит. Я был бы счастлив, если бы согласился хоть один из них. Что же касается "химии" - мне здесь нечего было делать, она существовала изначально. Оба примерно одного возраста, оба уважали друг друга - и получили удовольствие от совместной работы. Одна только разница: Брэд, как и я, большой поклонник старых голливудских фильмов и итальянских вестернов, а Лео с ними был мало знаком, и это даже хорошо. Он залпом смотрел их в видеопрокате - все, что я ему предлагал, или выбирал то, что ему интуитивно могло понравиться. Особенно восторгался фильмами Серджио Корбуччи.

Одна из главных сюжетных линий - трагическая история несчастной Шэрон Тейт - актрисы, жены Романа Полански, убитой бандой Чарльза Мэнсона. Это событие послужило основой сценария?

Квентин Тарантино: Я не задумывал фильм именно об этом убийстве. Из-за этой неописуемо страшной трагедии Шэрон Тейт как бы выпала из обоймы и осталась "замороженной во времени". А ведь была подающей надежды молодой актрисой, и я хотел возродить память о ней. Роман Полански серьезно думал снять ее в главной роли в "Ребенке Розмари" и не сделал этого по чисто этическим причинам. Она была в 60-е годы крайне популярной, среди ее друзей был и Стив МакКуин, который тоже эпизодически появляется в моем фильме. Мне кажется, Марго Робби прекрасно передала дух Шэрон, как бы жившей в ритме танца. Я хотел показать один ничем не примечательный день из ее тогда безоблачной жизни в столице Голливуда.

Роман Полански как-то отреагировал на вашу идею снять фильм, где в качестве персонажей появляются и он сам, и его покойная жена? Вы спросили его разрешения?

Квентин Тарантино: Я с ним не советовался и его не оповестил. Мне казалось, что история убийства Шерон Тейт на восьмом месяце беременности и ее ребенка уже стала фактом истории и из личной трагедии превратилась с момент исторической важности. И я вправе рассказать ее, какой вообразил. Но когда я закончил сценарий, он узнал о проекте и связался со мной через нашего общего друга, которому я давал читать сценарий. Он успокоил Романа, и на этом все кончилось. Я с ним не встречался.

Вы требовательный режиссер?

Квентин Тарантино: Я, в общем, неплохой парень. Но в актере, помимо таланта, что само собой разумеется, ценю чувство юмора, профессионализм, вежливость, точность, подготовленность и собранность, безукоризненное знание текста и умение получать от работы удовольствие. А атмосферу на съемочной площадке я обеспечу.