Трамп назвал имя кандидата на пост директора нацразведки США

Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть кандидатуру конгрессмена от штата Техас Джона Рэтклиффа на должность директора национальной разведки США. Нынешний глава ведомства Дэниел Коутс покинет этот пост 15 августа.

Об этом Трамп сообщил в своем Twitter. Он также поблагодарил Коутса "за его великолепную службу", отметив, что исполняющий обязанности директора будет назван в ближайшее время. Кандидатура Рэтклиффа должна быть одобрена сенатом конгресса США, пишет ТАСС.

О том, что Дэниэл Коутс в ближайшие дни покинет пост директора национальной разведки, в воскресенье сообщила газета The New York Times. Издание отмечает, что Трамп и Коутс не могли достичь соглашения по многим вопросам, например, касающихся России. Американский лидер не раз выступал с критикой в адрес разведывательного сообщества США.

Добавим, что директор национальной разведки Соединенных Штатов считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.