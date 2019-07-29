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29.07.2019 14:35
Рубрика: Общество

Травматолог-ортопед развеял миф об опасности спорта при плоскостопии

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Многие уверены, что людям с плоскостопием нельзя заниматься спортом. Травматолог-ортопед рассказал, какая активность пойдет на пользу, а какая навредит.

- Некоторые физические нагрузки перегружают стопу, травмируют и растягивают связки, вызывают различные деформации. В то время как другие виды активности укрепляют мышцы, способствуют формированию правильного свода стопы, - расказал aif.ru травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Юрий Глазков.

Фото: iStock
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Полезны для плоскостопия конный спорт, восточные единоборства, плавание, скандинавская ходьба. Бегать можно при условии соблюдения нескольких правил: использовать ортопедическую обувь или стельки, бегать только по мягкой поверхности (трава, песок, резина), прекращать тренировку сразу, как почувствовали боль.

Сама по себе ходьба по лыжам полезна, но лыжный спорт следует избегать. Не подойдут также нагрузки, связанные с длительным стоянием на одном месте, повышением осевой нагрузки на позвоночник, кратковременными интенсивными нагрузками на стопу. То есть, не стоит заниматься степ-аэробикой, прыжками, фигурным катанием и любым видом спорта на коньках. Противопоказаны занятия балетом.

Почти у всех детей до 5 лет, по словам врача, плоскостопие есть в той или иной степени. Если оно сохраняется после этого возраста - нужно лечение. Для детей актуальны те же рекомендации. Желательно добавить другие методы, направленные на формирование стопы: массаж, ходьба босиком по неровной поверхности, а также правильно подобранные индивидуальные стельки или ортопедическая обувь. Кроме того, мальчикам, которые тренируются с утяжелениями для наращивания мышц, следует ограничить нагрузки. Стоит избегать упражнений, предполагающих поднятие веса в положении стоя.

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