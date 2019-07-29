У Huawei Mate 30 Pro будет основная камера с четырьмя модулями

Появились новые подробности о флагманском смартфоне Huawei Mate 30 Pro. В Сети опубликована информация о модулях камеры будущей новинки.

По данным инсайдера Ice Univerce, дизайн камеры сохранится от прошлогодней модели Mate 20 Pro - квадратная компоновка объективов. Но, в отличие от предшественника, в основной камере Mate 30 Pro будет четыре модуля.

В камере будет два датчика с матрицей 40 Мп - это Sony IMX600, совместно разработанные двумя компаниями, Sony и Huawei. Датчики будут иметь размеры 1/1,7 и 1/1,5 дюйма, при этом один из модулей будет оснащен сверх-широкоугольным объективом с оптикой Leica.

Другие два модуля - это телефото-объектив с перископной оптикой (как у Huawei P30 Pro) с матрицей 8 Мп и времяпролетная камера (Time-of-Flight, TOF).

Ранее появились слухи, что Huawei Mate 30 Pro получит платформу на основе Kirin 990, не менее 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб для хранения данных, а также аккумулятор большой емкости - 4 200 мАч. Что касается экрана, то он будет скромнее, чем у Mate 20 Pro - разрешение дисплея у будущего флагмана составит 2600 х 1200 пикселей. Экран сохранит вырез под фронтальную камеру, но получит еще более тонкие рамки по бокам и с низу.

Ожидается, что Huawei Mate 30 Pro выйдет не раньше октября и будет доступен из коробки с Android Q и оболочкой EMUI 10.