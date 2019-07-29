Украинская армия воздала почести эсэсовцам

В городишке Злочев Львовской области были перезахоронены останки бойцов 14-й дивизии войск СС "Галичина". Мероприятие прошло на государственном уровне: с почетным караулом от Вооруженных сил Украины (ВСУ), воинским салютом и исполнением государственного гимна.

Гробы с останками нацистов накрыли государственными флагами Украины и захоронили как героев. Выступающие, представители местной власти и униатского духовенства, отметили "большой вклад" гитлеровских коллаборационистов в становление "независимой Украины".

Это мероприятие вызвало негативную реакцию у известного украинского блогера из бывшего Днепропетровска Максима Бужанского, избранного депутатом Верховной Рады по партийным спискам "Слуги народа". Разъяснений по поводу сомнительного мероприятия он потребовал от министра обороны Украины Степана Полторака, находящегося в отпуске, но сохраняющего свой пост.

"Степан Полторак, будьте так добры, сообщите, пожалуйста, кто санкционировал присутствие военнослужащих ВСУ на перезахоронении останков солдат 14-й дивизии Ваффен-СС? Кто отдал команду военнослужащим ВСУ накрыть гробы с останками солдат 14-й дивизии Ваффен-СС государственным флагом Украины? Как Вы оцениваете исполнение государственного гимна Украины в присутствии военнослужащих ВСУ при перезахоронении останков солдат эсэсовской дивизии? Кто дал команду военнослужащим ВСУ на отдание воинского салюта при перезахоронении останков солдат 14-й дивизии Ваффен-СС? Известно ли вам, что Нюрнбергский Трибунал признал СС и все ее подразделения, преступной организацией? Известен ли вам приказ Генштаба ВСУ от 28.06.2018 года, об организации выполнения в ВСУ закона Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов? Рассчитываю на ваш ответ, если возникнут сложности, в день принятия присяги народного депутата, подкреплю свой вопрос депутатским запросом", - написал в Facebook Бужанский.