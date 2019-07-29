В Амур выпущены мальки осетра и калуги

На днях в пограничную реку Хэйлунцзян (Амур) были выпущены 300 тысяч мальков амурского осетра и 100 тысяч мальков калуги (Huso dauricus), сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" .

По информации Управления по делам рыболовства Департамента сельского хозяйства и сельских дел пров. Хэйлунцзян, в последние годы Китай и Россия активизируют взаимодействие в области рыбного хозяйства и выращивания рыбных ресурсов. Ежегодно стороны направляют специалистов для участия в подобных церемониях выпуска мальков рыбы и обмениваются опытом в искусственном разведении осетровых.

Согласно статистике, с 2016 года китайские специалисты выпустили в совокупности свыше 3 миллионов мальков амурского осетра и калуги, что помогло сохранению экологического баланса и численности осетровых.

В июне этого года стороны провели совместную инспекцию по вопросам борьбы с незаконным выловом рыбы. В пограничных речных водах незаконной рыболовной деятельности обнаружено не было. По завершению процедуры выпуска мальков рыбы специалисты двух стран обсудили вопросы управления рыбным промыслом, в частности, отслеживания рыболовных судов в период запрета на вылов рыбы, а также обменялись мнениями о содействии импорту и экспорту рыбы из пограничных речных вод и ведении профильного научно-исследовательского сотрудничества.

В дальнейшем взаимодействие в этой сфере продолжит углубляться. Главная цель - обеспечение разумного природопользования. В сентябре этого года в речных водах, разделяющих Китай и Россию, стороны планируют провести совместную осеннюю инспекцию.