Новый премьер Великобритании Борис Джонсон готовит страну к выходу из Евросоюза 31 октября. Главным приоритетом его правительства стала подготовка к "брекзиту" без соглашения о дальнейшем сотрудничестве с ЕС. А чтобы общественность не паниковала из-за возможных негативных последствий, 100 миллионов британских фунтов будет выделено на разъяснительную кампанию.

Напомним, что Джонсон начал работу во главе британского правительства с того, что сформировал кабинет убежденных "брекзитеров". Члены кабинета не скрывают, что подготовка к выходу без соглашения с ЕС - это для них "приоритет номер один". Правда, в своем выступлении перед парламентом Джонсон объявил, что собирается предпринять попытку переговоров с Еврокомиссией и призвал европейцев сесть за "дружеский" стол переговоров. Но при этом он сразу пригрозил, что, если они не согласятся пересмотреть соглашение, подготовленное командой Терезы Мэй, Британия выйдет из союза без оного. Да, на данный момент страна, признал он, не готова к выходу в одиночное плавание на все сто процентов. Однако ни для кого не секрет, что и для Евросоюза уход Британии без определенных рамок дальнейшего сотрудничества будет весьма ощутимым ударом. За выступлением Джонсона последовал его телефонный разговор с действующим председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, который разочаровал Джонсона, сообщив, что Брюссель не планирует пересмотра соглашения.

И хотя новый премьер намерен еще вернуться к этому разговору в Брюсселе, он все же избрал стратегию "надейся на лучшее, готовься к худшему". Джонсон создал в своем кабинете чрезвычайный комитет по подготовке к "брекзиту", который возглавил канцлер герцогства Ланкастерского, то есть, по факту, министр по особым поручениям Майкл Гоув. Этот орган The Times окрестила "военным комитетом". "Мы все еще надеемся, что они передумают, но мы должны действовать, исходя из предположения, что нет. Премьер-министр выразился предельно ясно, что это значит, что мы должны готовиться к выходу без соглашения 31 октября", - написал в заявлении Гоув. Как сообщает The Daily Telegraph, рекламная кампания "брекзита" без соглашения, пугающего многих британцев, будет "самой масштабной со времен Второй мировой войны".