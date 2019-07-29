29 июля начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской подробно рассказал об обстановке в Сирии и действиях американских военных, которые всячески препятствуют нормализации обстановки в этой ближневосточной стране.

По словам генерала, США не только срывают мирный процесс, но и помогают воюющим с армией Асада боевикам. Более того, по данным нашего Генштаба, американцы даже готовят из местных оппозиционеров диверсионные группы для уничтожения нефтегазовой инфраструктуры Сирии. Крупный отряд и несколько мелких групп таких диверсантов сейчас формируют в контролируемой США 55-километровой зоне вокруг Эт-Танфа. "Общая численность боевиков достигает 2700 человек" - отметил Рудской. Он добавил, что часть прошедших подготовку оппозиционеров перебрасывают вертолетами США за Евфрат.

- Наиболее подготовленные диверсанты направляются на подконтрольные правительственным войскам территории для дестабилизации обстановки и недопущения укрепления там позиций правительства Сирии. Их задачами является проведение диверсий, уничтожение объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершение терактов против правительственных формирований. Нахождение таких групп отмечено в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу- Кемаль, - уточнил генерал.

Критическая ситуация сложилась в созданном американцами лагере беженцев Эль-Холь, где содержатся 75 тысяч человек - в основном женщины и дети. "Вопреки всем призывам международной общественности США даже не пытаются решать проблемы выживания людей в этом практически непригодном для жизни, а по сути концентрационном лагере", - отметил Рудской. По его оценке, подконтрольный Соединенным Штатам регион Заевфратья пребывает в состоянии разрухи, населенные пункты лежат в руинах, в них отсутствуют электро- и водоснабжение, жителям недоступна медицинская помощь, не функционируют социальные учреждения, традиционные хозяйственные связи населения обоих берегов Евфрата разорваны, а сотни тысяч людей находятся на грани выживания. А что в итоге? По данным российского Генштаба, с 1 июня по 29 июля на подконтрольных США и возглавляемой ими коалиции территориях Заевфратья зафиксировано свыше 300 террористических актов, в результате которых убиты 205 и ранены 154 бойца союзных США "Сил демократической Сирии". Там погибли 20 и получили ранения 16 мирных жителей.

Крупный отряд и несколько мелких диверсионных групп сейчас формируют в контролируемой США 55-километровой зоне вокруг Эт-Танфа. Общая численность боевиков достигает 2700 человек

А окопавшиеся в Идлибской зоне деэскалации террористы не оставляют попыток атаковать нашу авиабазу в Хмеймиме. Очередные попытки обстрела реактивными снарядами российских объектов были предприняты 17 и 21 июля. В минувшее воскресенье боевики провели две массированные атаки на сирийскую армию. На каждом из направлений действовали отряды до 300 человек при поддержке танков, бронемашин и пикапов. Эти атаки были отбиты при поддержке авиации ВКС России.

Кстати, наше командование сумело сократить до минимума полеты боевой авиации. Главным образом пилоты поднимаются в небо для разведки.