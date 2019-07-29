В Индии семеро детей утонули при попытке помыться в канаве с водой

В деревне Дойла семь детей утонули в канаве с дождевой водой, пытаясь помыться. Инцидент произошел в воскресенье в восточном индийском штате Бихар, который за последние дни сильно пострадал от наводнений и дождей.

По данным полиции, девять детей в возрасте от 8 до 10 лет отправились к наполненной дождевой водой канаве на обочине дороги. Во время купания некоторые из них поскользнулись и провалились глубже под воду, где на дне осела вязкая грязь.

Началась паника, сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету Times of India. Семеро детей не смогли выбраться и утонули. Подоспевшим на помощь взрослым удалось спасти только двоих. По информации издания, родственники погибших обратились к властям штата за компенсацией.

Наводнения в штате Бихар на востоке Индии затронули свыше восьми миллионов человек. Погибли 127 местных жителей. Причиной наводнений стали сильные ливни на территории Непала, вызвавшие резкое повышение уровня воды в нескольких реках региона.