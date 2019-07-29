Новости

Для жителей подтопленных районов Приамурья ввели "сухой закон" 04:48
Пушков ответил на протест МИД Украины из-за визита Медведева в Крым 04:44
Во Владивостоке команда ТОФ "перетянула" моряков Вьетнама и Филиппин 04:43
В Нигерии при атаке боевиков погибли 65 человек 04:17
В Приморье зам Генпрокурора РФ нашел нарушения в работе стивидоров 04:15
Жертвами стрельбы на юго-востоке Франции стали три человека 04:01
Во Владивостоке осудят сбившего насмерть женщину с ребенком водителя 03:49
В Индии семеро детей утонули при попытке помыться в канаве с водой 03:35
Власти Ирана отказались принять Помпео 02:49
Эсминец ВМС Великобритании прибыл в Ормузский пролив 01:59
Трамп назвал имя кандидата на пост директора нацразведки США 01:16
Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе 00:26
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе 28.07.2019
ФБР назначило награду за "розовую бандитку" 28.07.2019
Фото: Две тысячи фанатов выстроились в очередь к клавишнику Rammstein 28.07.2019
На газопроводе в Коми произошел разрыв трубы 28.07.2019
В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство 28.07.2019
Интервью Путина каналу Fox News номинировано на "Эмми" 28.07.2019
В Грузии прошел митинг в поддержку сближения с Россией 28.07.2019
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу мальчика 28.07.2019
Уровень воды в реках Иркутской области превысил критические отметки 28.07.2019
Впервые в истории чемпионата России арбитр дал пенальти при помощи VAR 28.07.2019
Впервые в истории Премьер-лиги арбитр обратился к VAR 28.07.2019
МВД: Более 600 человек из задержанных в субботу - иногородние 28.07.2019
"Оно 2" будет идти почти три часа 28.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
29.07.2019 03:35
Рубрика: В мире

В Индии семеро детей утонули при попытке помыться в канаве с водой

В деревне Дойла семь детей утонули в канаве с дождевой водой, пытаясь помыться. Инцидент произошел в воскресенье в восточном индийском штате Бихар, который за последние дни сильно пострадал от наводнений и дождей.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
Затяжные дожди на Дальнем Востоке привели к мощным наводнениям

По данным полиции, девять детей в возрасте от 8 до 10 лет отправились к наполненной дождевой водой канаве на обочине дороги. Во время купания некоторые из них поскользнулись и провалились глубже под воду, где на дне осела вязкая грязь.

Началась паника, сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету Times of India. Семеро детей не смогли выбраться и утонули. Подоспевшим на помощь взрослым удалось спасти только двоих. По информации издания, родственники погибших обратились к властям штата за компенсацией.

Наводнения в штате Бихар на востоке Индии затронули свыше восьми миллионов человек. Погибли 127 местных жителей. Причиной наводнений стали сильные ливни на территории Непала, вызвавшие резкое повышение уровня воды в нескольких реках региона.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе
Скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза
В Иркутской области эвакуировали жителей затопленных деревень
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП на трассе "Каспий"
Сенатор США выступил против санкций в отношении "Северного потока - 2"