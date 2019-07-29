В Испании из-за забастовки отменят более тысячи рейсов поездов

Из-за четырехдневной забастовки, объявленной профсоюзами, оператор испанских железных дорог Renfe отменил более тысячи рейсов поездов. Речь идет как об обычных составах, так и о скоростных, следующих на дальние дистанции.

Как пишет El Pais, с ограничениями испанцы и гости страны столкнутся 31 июля, 14 августа, 30 августа и 1 сентября. В эти дни будет выполняться только минимум услуг, установленных законом (в путь отправятся 65 процентов поездов средней дальности, 78 процентов скоростных составов дальнего следования и 25 процентов грузовых).

Стоит отметить, что именно в эти дни многие испанцы традиционно отправляются и возвращаются из отпусков, и практически из года в год на эти же даты назначаются и забастовки. Профсоюзы требуют увеличения оплаты труда, сокращения количества услуг отдаваемых на аутсорсинг.

Обычно ежедневно курсируют 3500 пригородных поездов, около 600 средней дистанции и почти 400 скоростных составов. В связи с объявленной забастовкой компания предлагает пассажирам попользоваться ближайшими после отмененных рейсами, при этом сдать или поменять билет можно без дополнительной платы.