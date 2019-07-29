В Минске стартовал I Форум регионов Беларуси и Узбекистана

Буквально накануне официального визита лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева, который намечен на 31 июля, в белорусской столице стартовал в понедельник I Форум регионов двух государств. Его программа предусматривает прямой диалог партнеров Содружества по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах.

А главной темой пленарного заседания, которое состоится во вторник, станет кооперация регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений. Ожидается, что на площадках форума будут подписаны около 15 межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты. Брест, например, который в этом году отмечает в сентябре свое тысячелетие, на I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана планирует подписать соглашения о сотрудничестве с Бухарской и Сырдарьинской областями.

"Помощь в поиске потенциальных партнеров и установлении новых связей нам оказало белорусское посольство в Узбекистане", - отметили в управлении внешних экономических связей и инвестиционной деятельности облисполкома. В частности, возможности двустороннего сотрудничества обсудят руководители концерна "Брестмясомолпром", Брестского научно-технологического парка. В работе секции по вопросам промышленной кооперации примут участие представители Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения, Пинского ОАО "Полесье", других крупных промышленных предприятий региона.

Кстати, по данным экспертов, внешнеторговый оборот Брестской области и Узбекистана за прошлый год вырос на 175% к уровню 2017-го и составил $20,5 млн. Местные производители поставили на рынок Узбекистана товаров на $14,5 млн, нарастив поставки более чем в два с половиной раза.

В десятку крупнейших экспортеров входят СП "Брестгазоаппарат", Березовский сыродельный и Барановичский молочный комбинаты, СП "Санта Бремор", ОАО "Березастройматериалы", "Ивацевичдрев", "Белсолод", "Савушкин продукт", Пинский завод искусственных кож, СОАО "Беловежские сыры". Импорт из Узбекистана в основном формируют хлопчатобумажная пряжа, свежие и сушеные фрукты, постельное и столовое белье.

Кроме того, в дни форума в Минске откроют памятник-бюст узбекскому поэту Алишеру Навои. Участие в мероприятии примут представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран, информирует БЕЛТА.

Делегацию Узбекистана возглавит первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. С узбекской стороны будут представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области, уточняет агентство.