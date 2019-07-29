В Нигерии при атаке боевиков погибли 65 человек

На северо-востоке Нигерии боевики радикальной группировки "Боко харам" (запрещена в РФ) атаковали похоронную процессию. В результате погибли 65 человек, еще не менее 10 получили ранения.

Инцидент произошел в штате Борно, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство France-Presse. Боевики на мотоциклах прибыли в одну из местных деревень и открыли огонь по людям, возвращавшимся с похоронной церемонии.

Президент Нигерии Мохаммад Бухари осудил атаку и приказал найти нападавших.

Группировка "Боко харам" действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения в соседних Нигере, Камеруне и Чаде.