В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии

Бывают случаи и нередко, когда происходит переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР). И людям приходится возвращать эти "излишки".

Не самое приятное занятие. Как избежать такой ситуации, "Российской газете" подробно рассказали в ПФР.

Во-первых, переплаты могут возникнуть, если трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца завершает обучение. Речь идет о детях до 18 лет либо старше этого возраста, если они проходят очное обучение в учебной организации любого уровня, в том числе за рубежом (предельный возраст в таких случаях - 23 года).

Если получатель страховой пенсии по потере кормильца достигает 18 лет и при этом не учится, у него прекращается право на пенсию. То же самое происходит, когда обучение завершилось или студента отчислили, либо ему исполнилось 23 года. "Информацию о прекращении обучения обязаны представлять сами получатели пенсии, о чем они дают письменное обязательство при назначении пенсии, - уточнили в Пенсионном фонде России. - Переплата происходит вплоть до момента поступления в Пенсионный фонд сведений об утрате права на пенсию либо от самого пенсионера, либо из иных источников - об этом, например, может сообщить учебное заведение".

Во-вторых, переплаты возможны в случае смерти иждивенца, за которого установлена прибавка к пенсии.

При появлении у пенсионера нетрудоспособных иждивенцев, например супруга или внуков, устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или по инвалидности. В этом году она составляет 5,3 тысячи рублей. У пенсионера с одним иждивенцем она повышается на треть до 7,1 тысячи рублей, с двумя иждивенцами - на две трети до 8,8 тысячи, с тремя иждивенцами - в два раза до 10,6 тысячи. Для пенсионеров 80 лет и старше прибавка за иждивенцев еще больше.

"О наступлении подобных обстоятельств необходимо своевременно информировать Пенсионный фонд России, чтобы избежать переплаты пенсии и последующих возможных взысканий", - говорят в ПФР.

При согласии пенсионера на добровольный возврат он сам определяет порядок погашения - срок и ежемесячную сумму

Оформление повышенной пенсии с учетом иждивенцев происходит уведомительно, по заявлению. Соответственно, если что-то меняется в условиях выплаты, по закону, это также должно быть оформлено уведомлением. При назначении выплат пенсионер дает соответствующее письменное обязательство (в заявлении о назначении пенсии).

Отметим, что уведомление об уменьшении числа иждивенцев, за которых идет повышение пенсии, - это требование закона. Взыскание переплат - это тоже требование закона. За исполнение этих требований отвечает не только пенсионер, но и ПФР - перед контролирующими органами.

Сообщить о причинах, в результате которых может измениться размер пенсии либо полностью прекратиться право на ее выплату, следует не позднее следующего рабочего дня после их наступления. Сделать это можно с помощью заявления в свободной форме, подав его в любом отделении Пенсионного фонда России независимо от места регистрации или проживания. А также по почте или через личный кабинет на сайте ПФР (сервис подачи обращения). При отправке заявления по почте нотариальное заверение не требуется.

В случае если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, влияющих на получение пенсии, и в результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую службу или управление ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии. В таких случаях закон не требует вернуть все и сразу. При согласии пенсионера на добровольный возврат он сам определяет порядок погашения - срок, в течение которого это будет происходить, и ежемесячную сумму. В практике есть случаи, когда в счет погашения переплаты идут небольшие ежемесячные платежи в размере 5-10 процентов от пенсии. Если добровольно не подать заявление, вопрос взыскания средств будет решаться в судебном порядке и тогда условия возврата могут быть менее гибкими.