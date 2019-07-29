В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, может появиться в России.

Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на заключение Национального совета финансового рынка (НСФР) на законопроект Минфина, который призван устранить необоснованные блокировки счетов клиентов.

По словам замглавы НСФР Александра Наумова, выставленный на общественное обсуждение законопроект не нашел поддержки у профессионального сообщества и банков, так как предлагаемые поправки не решают проблему необоснованных блокировок. По мнению Наумова, главная проблема с отказниками - непрозрачность процедуры.

Сейчас банк сообщает в Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщения в ЦБ, а последний выделяет из них высокорискованных клиентов и направляет всем банкам. Одно из ключевых предложений профсообщества - создание полноценного реестра отказников с указанием всех причин блокировки и списка банков, которые разорвали с таким клиентом договорные отношения. Оператором реестра мог бы стать Центробанк.

По мнению Наумова, реестр позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии, а также быстрее исключать из списка оправдавшихся.