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Текст:   Евгений Гайва 
19:24 29.07.2019

В России выросли объемы жилищного строительства

В России в первом полугодии 2019 года объем введенного жилья вырос на 3,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
С переходом на эскроу-счета стоимость новостроек не изменилась

Всего введено в эксплуатацию 398,4 тысячи квартир в многоквартирных и жилых домах, построенных населением, говорится в сообщении. Общая площадь составила 30,1 миллиона квадратных метров. За аналогичный период прошлого года было введено 29 миллионов квадратных метров жилья, на 3,6 процента больше к первому полугодию 2017 года.

Наибольшие объемы жилищного строительства наблюдаются в Московской области, где было сдано 11,9 процента от общей площади жилья по России в целом.

В Москве было введено - 7,5 процента от всего жилья, в Краснодарском крае - 6 процентов, в Республике Татарстан - 4,7 процента, Ленинградской области - 4,4 процента, в Ростовской области - 4 процента.

Самые высокие темпы жилищного строительства отмечены в Брянской области. В этом регионе за год объемы введенного жилья выросли в 3,1 раза. Также высокие темпы роста отмечены в Тверской области, Республике Карелия, Мурманской, Владимирской, Пензенской областях.

Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 114,1 тысячи жилых домов общей площадью 15,6 миллиона квадратных метров, это на 2,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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