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29.07.2019 23:25
Рубрика: Власть

В Совфеде раскритиковали планы Киева о ТВ-канале для "борьбы за умы"

В Совете Федерации прокомментировали планы Офиса президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного ТВ-канала для "борьбы за умы".
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По мнению сенатора Владимира Джабарова, создание такого канала возможно, а вот столкнуть с его помощью народы двух стран не удастся.

"Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг", - заявил Джабаров каналу RT.

Зрители этого канала, по мнению сенатора, смогут критически воспринимать информацию и правильно ее оценивать.

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