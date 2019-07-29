В Совфеде раскритиковали планы Киева о ТВ-канале для "борьбы за умы"

В Совете Федерации прокомментировали планы Офиса президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного ТВ-канала для "борьбы за умы".

По мнению сенатора Владимира Джабарова, создание такого канала возможно, а вот столкнуть с его помощью народы двух стран не удастся.

"Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг", - заявил Джабаров каналу RT.

Зрители этого канала, по мнению сенатора, смогут критически воспринимать информацию и правильно ее оценивать.