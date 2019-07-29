В США произошел второй массовый расстрел за два дня

Отдыхавшие на гастрономическом фестивале Garlic Festival в американском Гилрое (штат Калифорния) поначалу приняли выстрелы за хлопки от фейерверков. А когда через несколько секунд стало ясно, что один из посетителей открыл беспорядочный огонь по окружающим, посетители бросились бежать. "Он стрелял буквально по всем вокруг, не целясь ни в кого конкретно, - приводит NBC Bay Area свидетельство одного из очевидцев. - Очевидно, он подготовился к тому, что сделал". На место происшествия оперативно прибыли полицейские, которые вступили в перестрелку с нападавшим и через минуту ликвидировали его.

Жертвами преступника стали три человека, включая шестилетнего мальчика, а еще полтора десятка получили пулевые ранения и были госпитализированы. Пока выписаны только трое, остальные остаются под наблюдением медиков. Часть из них - в критическом состоянии.

Очередная, но оттого не менее болезненная для Америки трагедия произошла вечером в воскресенье, под занавес трехдневного фестиваля, который ежегодно проводится в Гилрое вот уже более четырех десятилетий. По правилам мероприятия проносить с собой оружие запрещено, за чем следили охранники на входе. Но злоумышленник проник на фестиваль, кусачками проделав дыру в ограждении.

Мотивы нападавшего пока не установлены. Глава местной полиции Скот Смити заявил журналистам, что, возможно, нападавших было двое, но пока не удается уточнить, какую роль играл второй из них и открывал ли он огонь. Полиция ведет его розыск.

Это уже второй случай со стрельбой в общественном месте за два дня. Сутками ранее в противоположном уголке США во время уличного праздника в Нью-Йорке злоумышленник застрелил одного человека и ранил еще 11.

Жертвами пуль в США в 2019 году уже стали 8,4 тысячи человек, а расстрелы с многочиленными пострадавшими происходят практически ежедневно

Огнестрельное насилие - давняя болячка американского общества, но не теряющая актуальности. Ведь в последние несколько лет такие инциденты происходят, увы, постоянно. Как предрекают аналитики, дискуссия вокруг насилия с оружием в США может стать одной из наиболее заметных во время президентской кампании-2020, в том числе на предстоящих уже на этой неделе (30-31 июля) вторых теледебатах между кандидатами от Демократической партии. Один из главных фаворитов в стане демократов, которые выступают за ужесточение контроля над оборотом оружия, сенатор Камала Харрис прокомментировала: "Просто ужасно... В нашей стране эпидемия насилия с оружием, которую мы не должны терпеть".

Не согласиться с ней сложно, ведь попадающие в новости случаи - лишь малая часть айсберга. По данным Gun Violence Archive, только за первую половину 2019 года в США произошло около 32 тысяч инцидентов со стрельбой, жертвами которых стали 8,4 тысячи человек. Среди них - 371 ребенок и 176 полицейских. 246 случаев носили массовый характер (более 4 пострадавших), то есть в среднем стрельба с многочисленными пострадавшими происходит в Америке чаще раза в день. Эти цифры в десятки раз выше, чем в других развитых странах.

Vox.com полагает, что причина на поверхности - это свободный доступ к оружию, гарантированный поправкой к конституции США. На население Соединенных Штатов приходится почти половина всего зарегистрированного гражданского оружия в мире. Показательна и такая зависимость, выявленная экспертами: в штатах с более жестким регулированием оборота оружия заметно меньше жертв огнестрельного насилия.

Тем не менее, такие трагедии не приводят к фундаментальным сдвигам в американском обществе, которое разделено на примерно два равных по численности лагеря - сторонников и противников контроля над оборотом оружия. Так, массовое убийство в школе Сэнди-Хук в 2012 году, когда погибли два десятка детей, казалось, всколыхнуло общество и обещало стать поворотной точкой, как обещал президент Барак Обама. Но добиться каких-либо кардинальных перемен не удалось, как из-за активного сопротивления республиканской партии и поддерживающего ее влиятельного "оружейного лобби", так и в силу настроений консервативных американцев. А Дональд Трамп и вовсе категорически против ограничений на оборот оружия, обычно комментируя такие инциденты по принципу "плохого парня с автоматом мог бы остановить хороший парень с автоматом". В результате со времен Сэнди-Хук в Америке произошло свыше 1,6 тысячи случаев стрельбы с многочисленными жертвами, а законодательство, если не считать косметических изменений, и ныне там.