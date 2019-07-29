В США умерла самая умная в мире собака

В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.

Как пишет Independent, ее хозяином был психиатр Джон Пилли. С помощью особой тренировки он смог научить своего питомца понимать слова. Для этого он брал какой-либо предмет, произносил его название порядка 40 раз, чтобы собака смогла его запомнить (а главное возникли необходимые ассоциации), затем прятал и просил найти. После трех лет дрессировки (по 4-5 часов в день) собака выучила 1022 слова, научилась различать имена собственные и нарицательные.

Своего хозяина Чейзер пережила всего лишь на год, на протяжении которого о питомце заботилась дочь профессора, также принимавшая участие в дрессировках. Отмечается, что собака умерла в возрасте 15 лет от естественных причин.

Как отмечает Бьянка Пилли, Чейзер не была уникальной, аналогичного результата могут добиться и другие владельцы собак, если будут использовать метод, придуманный ее отцом.