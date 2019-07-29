Василевский продлил контракт с "Тампа-Бэй" на 8 лет

Один из лучших вратарей НХЛ современности россиянин Андрей Василевский продлил контракт с "Тампа-Бэй". Новый договор рассчитан на 8 лет, и по нему голкипер заработает 76 млн долларов.

Средняя зарплата второго в истории российского обладателя приза лучшему вратарю сезона в НХЛ составит 9,5 млн долларов. По этому показателю Василевский стал третьим в НХЛ вслед за Кэрри Прайсом и Сергеем Бобровским, сообщает TSN.

При этом 45 млн россиянин получит в виде бонусов. Предыдущий контракт Василевского заканчивался летом следующего года.

"Я очень рад подписать новый договор с клубом, - сказал Василевский. - Я хотел бы поблагодарить клуб за то, что они сделали для того, чтобы я мог играть и жить тут с моей семьей".

Василевский не хотел покидать "Тампа-Бэй", поэтому варианты с переходом в другой клуб даже не рассматривал. Хотя с финансовой стороны он, по всей видимости, потерял. Ведь следующим летом он мог получить более привлекательное предложение.

В прошлом сезоне россиянин провел за "молний" 53 матча, в которых отражал 92,5 процентов бросков по своим воротам, пропуская в среднем за матч 2,4 шайбы. Также в его активе шесть матчей на ноль.

Но в плей-офф "Тампа-Бэй" уступила в четырех матчах "Коламбусу", а сам россиянин сыграл неудачно - 85,6% надежности и 3,82 шайбы за матч.