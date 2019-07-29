Видео: как обеспечивают пожарную безопасность в самом большом в Европе океанариуме

"Москвариум" на ВДНХ - уникальное место. В самом большом в Европе океанариуме площадью 53 тысячи квадратных метров можно полюбоваться на 12 тысяч обитателей глубин, среди которых - акулы, нерпы, скаты. А еще - посмотреть шоу с участием дельфинов, моржей, белух.

За четыре года "Москвариум" посетили свыше 6 млн человек. В дни школьных каникул сюда приезжают дети и их родители из столицы и других городов. Но есть среди гостей океанариума и те, кого в первую очередь интересуют не красоты подводного мира, а противопожарная защита. На месте ли огнетушители, укомплектованы ли пожарные шкафы, в каком состоянии находятся эвакуационные выходы, знает ли персонал, как действовать в случае пожара, - ответы на все эти вопросы ищут инспекторы пожарного надзора во время проверок объекта.

О простых правилах безопасности, которых следует придерживаться посетителям крупных развлекательных центров - в нашем видео.