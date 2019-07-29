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29.07.2019 18:32
Рубрика: Культура

Владимир Путин поздравил Игоря Крутого с 65-летием

Президент Владимир Путин поздравил композитора и продюсера Игоря Крутого с 65-летним юбилеем. Поздравление опубликовано в разделе "Телеграммы" на сайте Кремля.

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"Признанный композитор, пианист - Вы стояли у истоков продюсерской профессии в России. И сегодня продолжаете активно участвовать в культурной и общественной жизни страны, особое внимание уделяете поддержке и раскрытию молодых талантов, благотворительности", - отметил Путин, пожелав юбиляру здоровья, сил и вдохновения.

Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года в городе Гайворон Кировоградской области (Украинская ССР). Он является автором более 300 песен и основателем конкурса "Новая волна" и "Детская Новая волна". В 1991 году Крутой был удостоен звания Заслуженный деятель искусств РСФСР, кроме того имеет звания народного артиста РФ (1996) и Украины (2011).

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