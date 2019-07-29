Власти Ирана отказались принять Помпео

Тегеран ответил отказом на предложение госсекретаря США Майка Помпео посетить Иран и пообщаться с иранским народом, а также выступить в эфире местного телевидения.

"Режим не принял мое предложение", - написал Помпео в Twitter. Публикацию госсекретарь сопроводил фрагментом своего интервью агентству Bloomberg. Главе внешнеполитического ведомства был задан вопрос, готов ли он отправиться в Иран, если его присутствие там будет необходимо?

Помпео заявил, что был бы рад поговорить напрямую с иранским народом, подчеркнув, что Вашингтон не лишает такой возможности главу иранского МИД, пишет ТАСС.