Власти Ирана отказались принять Помпео

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Тегеран ответил отказом на предложение госсекретаря США Майка Помпео посетить Иран и пообщаться с иранским народом, а также выступить в эфире местного телевидения.
"Режим не принял мое предложение", - написал Помпео в Twitter. Публикацию госсекретарь сопроводил фрагментом своего интервью агентству Bloomberg. Главе внешнеполитического ведомства был задан вопрос, готов ли он отправиться в Иран, если его присутствие там будет необходимо?
Помпео заявил, что был бы рад поговорить напрямую с иранским народом, подчеркнув, что Вашингтон не лишает такой возможности главу иранского МИД, пишет ТАСС.
I recently offered to travel to Tehran and speak directly to the Iranian people. The regime hasn’t accepted my offer. pic.twitter.com/IFNSf0AJ4H— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 28 июля 2019 г.