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Рубрика: В мире

Власти Ирана отказались принять Помпео

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Тегеран ответил отказом на предложение госсекретаря США Майка Помпео посетить Иран и пообщаться с иранским народом, а также выступить в эфире местного телевидения.

Помпео рассказал о желании ряда стран патрулировать Ормузский пролив

"Режим не принял мое предложение", - написал Помпео в Twitter. Публикацию госсекретарь сопроводил фрагментом своего интервью агентству Bloomberg. Главе внешнеполитического ведомства был задан вопрос, готов ли он отправиться в Иран, если его присутствие там будет необходимо?

Помпео заявил, что был бы рад поговорить напрямую с иранским народом, подчеркнув, что Вашингтон не лишает такой возможности главу иранского МИД, пишет ТАСС.

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