В древней деревне Луда на Онежском полуострове добровольцы из разных уголков России и других стран спасают церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Деревянный храм, построенный в 1862 году, совсем обветшал и остался почти без крыши.

Работают экспедициями по 10-15 человек, каждая бригада приезжает в далекую деревеньку на неделю. География - Москва, Петербург, Беларусь, Украина, Монголия и Англия. Профессии у добровольцев самые разные, но "айтишников" почему-то больше всех.

- В основном мы занимаемся перекрытием кровли, - рассказывает координатор проекта по возрождению деревянных храмов Севера "Общее дело" Лидия Курицына. - Уже можно сказать, что Богородицкая церковь сохранена на ближайшие 20-25 лет. В ней даже впервые за многие годы провели молебен. Теперь дело за полноценной реставрацией. Следить за состоянием памятника будут местные жители.