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29.07.2019 20:22
Рубрика: Общество

Айтишники- плотники

Волонтеры спасают деревянную церковь в поморской деревне
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(7923)
В древней деревне Луда на Онежском полуострове добровольцы из разных уголков России и других стран спасают церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Деревянный храм, построенный в 1862 году, совсем обветшал и остался почти без крыши.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы построена в 1862 году. Фото: Предоставлено Кенозерским национальным парком Церковь Рождества Пресвятой Богородицы построена в 1862 году. Фото: Предоставлено Кенозерским национальным парком
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы построена в 1862 году. Фото: Предоставлено Кенозерским национальным парком

Работают экспедициями по 10-15 человек, каждая бригада приезжает в далекую деревеньку на неделю. География - Москва, Петербург, Беларусь, Украина, Монголия и Англия. Профессии у добровольцев самые разные, но "айтишников" почему-то больше всех.

- В основном мы занимаемся перекрытием кровли, - рассказывает координатор проекта по возрождению деревянных храмов Севера "Общее дело" Лидия Курицына. - Уже можно сказать, что Богородицкая церковь сохранена на ближайшие 20-25 лет. В ней даже впервые за многие годы провели молебен. Теперь дело за полноценной реставрацией. Следить за состоянием памятника будут местные жители.

Реставрация монумента "Родина-мать зовет" завершится осенью
Общество История
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