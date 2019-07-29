"Зенит" предложил 40 млн евро за игрока "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Малком может перейти в "Зенит" из Санкт-Петербурга. По сообщению испанских СМИ, чемпион России готов заплатить за футболиста 40 млн евро.

"Барселона" в ближайшие дни будет активна на трансферном рынке. Клуб намерен продать футболистов, которые не могут завоевать место в основном составе. Каталонцы намерены неплохо заработать на трансферах.

Одним из тех, в кого не верит главный тренер команды Эрнесто Вальверде, стал бразильский нападающий Малком. Футболист был приобретен у французского "Бордо" за 41 млн евро, однако в составе каталонцев так и не смог проявить себя, забив всего четыре мяча в 24 матчах.

Как сообщает Marca, желание приобрести игрока выразил действующий чемпион России "Зенит". Каталонцы объявили, что сумма, за которую они готовы продать Малкома, составляет не менее 40 млн евро. "Зенит", по данным издания, может позволить себе это приобретение и уже контактирует с каталонцами.