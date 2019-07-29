"Зенит" предложил 40 млн евро за игрока "Барселоны"

Новости

Василевский продлил контракт с "Тампа-Бэй" на 8 лет 17:07
При пожаре на заводе в Свердловской области погибла женщина 17:06
"Спартак" попросил Генпрокуратуру провести проверку инцидента в Ростове 17:04
Собянин: Почти 150 тысяч москвичей обследовались в летних поликлиниках 17:03
В Петербурге завели дело об убийстве экс-чемпиона РФ по кикбоксингу 16:58
Видео: гигантский транспортник ВВС США загорелся на авиашоу 16:46
Петербурженка отсудила компенсацию за падение в банке 16:42
Пермяк отправился в беговое путешествие до Ижевска 16:27
Один человек убит и пятеро ранены на съемках рэп-клипа в США 16:20
Названы 10 самых дорогих "однушек" Подмосковья 16:10
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров 16:06
В Крыму ответили на призыв к санкциям из-за моста через Керченский пролив 16:03
Минск настроен на совместную работу с ЕС по расширению диалога 16:01
Четырех мошенников будут судить за обман долевых застройщиков в Сочи 16:00
Екатеринбург возглавил рейтинг "неспящих" городов 15:58
Видео: 9-летняя внучка Владимира Машкова зачитала рэп в машине 15:57
В Саратове полицейские изъяли девочку из дома с 25 собаками 15:56
Новгородского чиновника осудили за гибель девочки в колодце 15:44
Нижегородский мотогонщик взял серебро на Supermoto European Championship 15:42
Видео: как обеспечивают пожарную безопасность в самом большом в Европе океанариуме 15:42
Новый закон о борьбе с картелями может быть принят этой осенью 15:38
В Госдуме ответили на призыв ввести украинские войска в Россию 15:30
Президент Беларуси согласовал назначение новых руководителей 15:30
Главную базу Северного флота защитит "Панцирь-С" 15:29
В Уфе пассажирский автобус врезался в электроопору 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
29.07.2019 15:57
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" предложил 40 млн евро за игрока "Барселоны"

Текст: Максим Домчев
Нападающий "Барселоны" Малком может перейти в "Зенит" из Санкт-Петербурга. По сообщению испанских СМИ, чемпион России готов заплатить за футболиста 40 млн евро.
Фото: AP Photo/Emilio Morenatt Фото: AP Photo/Emilio Morenatt
Фото: AP Photo/Emilio Morenatt

"Барселона" в ближайшие дни будет активна на трансферном рынке. Клуб намерен продать футболистов, которые не могут завоевать место в основном составе. Каталонцы намерены неплохо заработать на трансферах.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
"Фламенго" намерен купить футболиста "Спартака" Луиса Адриано

Одним из тех, в кого не верит главный тренер команды Эрнесто Вальверде, стал бразильский нападающий Малком. Футболист был приобретен у французского "Бордо" за 41 млн евро, однако в составе каталонцев так и не смог проявить себя, забив всего четыре мяча в 24 матчах.

Как сообщает Marca, желание приобрести игрока выразил действующий чемпион России "Зенит". Каталонцы объявили, что сумма, за которую они готовы продать Малкома, составляет не менее 40 млн евро. "Зенит", по данным издания, может позволить себе это приобретение и уже контактирует с каталонцами.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Футбольные трансферы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме ответили на призыв ввести украинские войска в Россию
Минобороны возродит расформированные в СССР полки и батальоны
Эксперты оценили идею ввести запрет на анонимные онлайн-платежи
Социологи рассказали об отношении россиян к электронным паспортам
Названы самые востребованные рабочие профессии в России