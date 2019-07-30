Авиакатастрофа в Пакистане унесла жизни десяти человек

Небольшой самолет упал на северо-востоке Пакистана. Воздушное судно рухнуло на жилые дома в городе Равалпинди.

В результате случившегося погибли десять человек, передает News International. Находились они на борту самолета или на земле, не сообщается. Среди жертв - два пилота. Причины крушения воздушного судна пока не называются.

После падения самолет воспламенился. Огонь перекинулся на близлежащие здания, ведется тушение пожара.