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Рубрика: В мире

Авиакатастрофа в Пакистане унесла жизни десяти человек

Небольшой самолет упал на северо-востоке Пакистана. Воздушное судно рухнуло на жилые дома в городе Равалпинди.

Фото: ГУ МЧС России по Московской области/ТАСС
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В результате случившегося погибли десять человек, передает News International. Находились они на борту самолета или на земле, не сообщается. Среди жертв - два пилота. Причины крушения воздушного судна пока не называются.

После падения самолет воспламенился. Огонь перекинулся на близлежащие здания, ведется тушение пожара.

В мире Ближний Восток Пакистан Авиакатастрофы
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