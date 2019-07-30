Авиавласти России и Беларуси договорились о графике полетов

Частота полетов между Москвой и Минском на время зимнего сезона будет составлять 63 рейса в неделю. Об этом сообщается в материалах Росавиации.

Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь согласился с предложением коллег из российского Минтранса сохранить договоренности, достигнутые в феврале 2019 года в Сочи. Тогда, напомним, стороны решили увеличить частоту полетов на линии Москва - Минск до 63 рейсов в неделю для каждой из сторон на сезон ИАТА "Лето 2019". Теперь действие этого соглашения будет продлено на предстоящий зимний сезон.

Прямые рейсы между столицами России и Белоруссии выполняют три авиакомпании: "Аэрофлот", Utair и "Белавиа".