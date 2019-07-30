Беларусь будет без ограничений приглашать наблюдателей на выборы

Минск не планирует вводить ограничительные квоты для международных наблюдателей на выборы депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, которые запланированы на ноябрь текущего года. Об этом сообщила 30 июля председатель Центризбиркома Лидия Ермошина по итогам своей встречи с президентом Беларуси.

Глава государства сказал, пояснила она, что в страну будут приглашаться международные наблюдатели без ограничений. "Тем не менее, никто не будет прилагать каких-то особых усилий, чтобы увеличивать неограниченно их численность", - добавила Ермошина. Председатель ЦИК заверила, что, как обычно, планируется пригласить для наблюдения за выборами "основных наших международных партнеров".

Речь идет, прежде всего, про наблюдателей из стран СНГ, а также таких организаций, как ОБСЕ и БДИПЧ. Традиционно белорусский ЦИК пригласит коллег из центризбиркомов других государств, констатирует агентство.