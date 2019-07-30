Беловежская пуща собирает любителей варенья в поместье Деда Мороза

Разве можно отказать себе в удовольствии отведать свежего варенья из лесных ягод. А если в самый разгар белорусского лета тебя приглашает в Беловежскую пущу в свою усадьбу на праздник варенья гостеприимный Дед Мороз, то "пир горой" для путешествующего братства гарантирован.

В туристическом отделе национального парка БЕЛТА напомнили, что и в урожайные дни добродушный бородач не сидит на печи, сложа руки. В его поместье, оказывается, существует традиция "угощать гостей блинами с начинкой из различных ягод и чаем, заваренным на пущанских травах". В этом году туристов готовы принимать 3 и 4 августа.

Во-первых, их угостят вареньем из малины и черники, клюквы и ежевики, земляники и других лесных ягод. Все желающие смогут проявить и свои способности в приготовлении сладких угощений. Да и лесной хозяин в долгу не останется и поделится любимыми рецептами ягодного десерта. Кроме того, у туристов будет возможность поучаствовать в велоквесте.

Дело в том, что на каверзные вопросы о лесных ягодах они будут отвечать по пути в усадьбу Деда Мороза, до которой, судя по карте маршрута, надо преодолеть 12 километров. Запланированы во время праздника для посетителей лесных торжеств и мастер-классы ремесленников.

Поместье доброго волшебника, утверждают знатоки здешних мест, стало самым востребованным туристическим объектом в вековой Беловежской пуще, любимым и детьми, и взрослыми. Атмосферу праздника создают украшенные ажурной резьбой домики, деревянные скульптуры сказочных персонажей. Здесь только с начала текущего года побывали 225 тысяч туристов. В том числе благодаря безвизовому режиму ее посетили 1850 человек из 26 стран. Большинство из них прибыли из Польши, Литвы, Латвии, Чехии, Германии, Нидерландов.

А вообще на посиделках у гостеприимного бородача уже побывали представители 101 государства мира. Все их Дед Мороз перечислять воздержался, но по секрету сообщил, что беседовал и с любознательными гостями из Малайзии и Индии, Новой Зеландии и Сингапура, США и Канады.