"Закон разрешает арестованным матерям, имеющим маленьких детей, держать ребенка при себе, - напоминает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Следственный изолятор - неподходящее место для малыша, однако разлучить ребенка в таком возрасте с матерью еще ужасней. Проект устанавливает норму санитарной площади: на каждого ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в камере вместе с матерью, должно быть не менее четырех квадратных метров".
Также, по его словам, вводится норма, что женщины, имеющие при себе детей в возрасте до трех лет, и беременные женщины содержатся отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых.
"К подготовленному законопроекту есть некоторые замечания юридико-технического характера, но концептуально инициатива поддержана, - рассказывает Владимир Груздев. - В целом, проект поправок "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" направлен на улучшение содержания беременных женщин и женщин, имеющих детей до трех лет".
Как подчеркнули в тюремном ведомстве, во всех казенных домах, где содержатся женщины, обязательно предусмотрены помещения, где созданы необходимые условия для ухода за детьми до трех лет.
Например, в СИЗО-5 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области создано специальное отделение "Мать и дитя", которое включает четыре комнаты, кухню, ванную с отделением для сушки белья, туалетную комнату. На кухне - вся необходимая посуда, электрическая плитка; в ванной - стиральная и сушильная машины, детские ванночки для купания. Предусмотрен на территории следственного изолятора и свой прогулочный дворик с детской площадкой.
С каждым годом число женщин, содержащихся в местах лишения свободы, снижается. Если в 2016 году их количество составляло более 50 тысяч человек, то на 1 июня 2019 года - более 43 тысяч человек. В отношении осужденных женщин чаще назначаются альтернативные лишению свободы наказания - исправительные работы, обязательные работы, условное осуждение, осуждение с отсрочкой отбывания наказания.