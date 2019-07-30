Правительство России поддержало инициативу, предписывающую держать в СИЗО отдельно и в более комфортных условиях беременных женщин и женщин с маленькими детьми.

"Закон разрешает арестованным матерям, имеющим маленьких детей, держать ребенка при себе, - напоминает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Следственный изолятор - неподходящее место для малыша, однако разлучить ребенка в таком возрасте с матерью еще ужасней. Проект устанавливает норму санитарной площади: на каждого ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в камере вместе с матерью, должно быть не менее четырех квадратных метров".

Также, по его словам, вводится норма, что женщины, имеющие при себе детей в возрасте до трех лет, и беременные женщины содержатся отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых.

"К подготовленному законопроекту есть некоторые замечания юридико-технического характера, но концептуально инициатива поддержана, - рассказывает Владимир Груздев. - В целом, проект поправок "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" направлен на улучшение содержания беременных женщин и женщин, имеющих детей до трех лет".

Как подчеркнули в тюремном ведомстве, во всех казенных домах, где содержатся женщины, обязательно предусмотрены помещения, где созданы необходимые условия для ухода за детьми до трех лет.

Во всех казенных домах, где содержатся женщины, предусмотрены помещения для ухода за детьми

Например, в СИЗО-5 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области создано специальное отделение "Мать и дитя", которое включает четыре комнаты, кухню, ванную с отделением для сушки белья, туалетную комнату. На кухне - вся необходимая посуда, электрическая плитка; в ванной - стиральная и сушильная машины, детские ванночки для купания. Предусмотрен на территории следственного изолятора и свой прогулочный дворик с детской площадкой.

С каждым годом число женщин, содержащихся в местах лишения свободы, снижается. Если в 2016 году их количество составляло более 50 тысяч человек, то на 1 июня 2019 года - более 43 тысяч человек. В отношении осужденных женщин чаще назначаются альтернативные лишению свободы наказания - исправительные работы, обязательные работы, условное осуждение, осуждение с отсрочкой отбывания наказания.