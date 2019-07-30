Бразильские медики восстановили девушке половые органы из кожи тилапии

Медики из Федерального университета бразильского штата Сеара провели уникальную операцию 17-летней пациентке, у которой из-за аномалии в развитии с рождения частично отсутствовали репродуктивные органы. Врачи смогли восстановить их, используя кожу тилапии.

Как сообщает портал Infobae, девушка страдала синдромом Майера-Рокитанского-Кустера-Хаузера - врожденным пороком, характеризующимся не развившимся мюллеровым протоком. В итоге это ведет к нарушению репродуктивной функции. Статистика показывает, что с такой аномалией рождается 1 девочка из 4,5 тысяч.

Пациентка обратилась к врачам, когда из общения со сверстниками поняла, что ее организм развивается иначе.

Профессор Леонардо Бесерра, проводивший уникальную операцию, рассказывает, что использование кожи тилапии обосновано тем, что по своим свойствам она наиболее близка расположенной в зоне женских половых органов. Профессор уверяет, что в этой связи проблем с тем, как новая кожа приживется, возникнуть не должно. Имплант приживается и срастается с телом человека, ускоряя заживление и выравнивая влагалищный тракт.

Бесерра также говорит, что кожа тилапии используется при лечении ожогов - из-за высокого содержания коллагена она не отвергается человеческим организмом и способствует ускоренной регенерации кожного покрова.