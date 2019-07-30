Число жертв самолета ВВС Пакистана выросло до 18 человек

Число погибших в результате крушения самолета ВВС Пакистана выросло до 18 человек, пишет Associated Press со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Катастрофа произошла во вторник перед рассветом. Небольшой военный самолет врезался в жилые дома на окраине города Раваллинди. По данным спасателей, погибли пять членов экипажа самолета и 13 гражданских лиц.

- 15 человек ранены, среди них есть дети. Все пострадавшие и тела погибших доставлены в больницы, - рассказал представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Фарук Батт.

Во вторник жители пригорода проснулись от взрыва и увидели рядом со своими домами горящий самолет. Повреждены по меньшей мере три строения, район авиакатастрофы оцеплен, спасатели извлекли из-под завалов тела летчиков.

Соболезнования семьям погибших выразили президент и премьер-министр Пакистана.