Что делать, чтобы во время болезни лекарства эффективно лечили

Во всем мире врачи обеспокоены появлением супербактерий - новых штаммов возбудителей известных инфекционных заболеваний, которые не поддаются лечению ни одним из доступных антибиотиков. Подхватившего такую бактерию человека просто нечем лечить. Конечно, ученые постоянно работают над созданием новых антибиотиков - ВОЗ даже составила перечень штаммов, для которых сегодня нет лекарств, чтобы направить эти изыскания в нужном направлении. Одновременно во всех странах принимают меры, пытаясь сдержать распространение антимикробной резистентности. Знать о правилах назначения и использования антибиотиков полезно не только медикам, но и пациентам - слишком любим мы чуть что принимать таблетки и часто совсем не безобидные.

Как это бывает

Полгода назад в госпитале Бернского университета разразился скандал: за год 270 пациентов заразились инфекцией, на которую не действовали никакие лекарства. С возбудителем, особым штаммом энтерококка, в госпитале боролись больше года. Такие же штаммы были обнаружены в австралийских и новозеландских больницах. Медики ломали голову, как бактерия-мутант могла попасть в "стерильную" Швейцарию - то ли ее завез кто-то, побывавший в Австралии, то ли, наоборот, в Южное полушарие зараза переместилась из Северного. Это так и осталось тайной.

В США годом ранее тоже произошел резонансный случай: 70-летняя американка "привезла" из путешествия по Индии непонятную заразу. Женщину пытались лечить, испробовав более 20 антибиотиков, включая самые мощные, но она погибла.

Наша страна не исключение. Точной статистики, сколько людей мы теряем, нет. Но, во всяком случае, есть данные ВОЗ по туберкулезу: в России ситуация с заболеваемостью и смертностью в последние годы стала лучше, но все равно мы наряду с Индией и Китаем входим в тройку наиболее неблагополучных стран. В том числе и по распространенности агрессивных форм туберкулеза.

Недавняя трагедия с певицей Юлией Началовой, умершей от заражения крови, тоже имеет отношение к проблеме антибиотикорезистентности. Сепсис у нее был вызван инфекцией, с которой врачам справиться не удалось.

Что делать

ВОЗ приняла программу, которая должна заставить страны разумнее обращаться с антибиотиками. По данным ВОЗ, каждая вторая такая таблетка назначается сегодня неоправданно, избыточно. И это уже не говоря о том, что часто люди занимаются самолечением.

Эксперты предложили классифицировать все известные антибиотики на три группы - Доступ, Наблюдение и Резерв - AWaRe (Access, Watch and Reserve). Препараты первой группы применяют для наиболее распространенных инфекций, во вторую включены лекарства, справляющиеся с более серьезными инфекциями. А "тяжелая артиллерия" - это препараты резерва, которые должны использоваться в небольших количествах и только в самых тяжелых случаях.

Кроме того, разные страны используют и дополнительные меры, чтобы в принципе сократить использование антибиотиков. В Британии, например, местный минздрав рекомендовал лечить воспаленное горло медом и горячим чаем, чтобы снизить неоправданный прием лекарств. В Нидерландах кашель не считают заболеванием, требующим приема лекарств. В Бельгии и Франции провели просветительские кампании, как применять антибиотики. Австралия и Словения ввели ограничения на некоторые препараты. А в Корее, где обычно доктор выписывает лекарство и тут же сам его выдает пациенту, антибиотики исключили из этого списка, чтобы у врачей не было материальной заинтересованности назначать их избыточно.

В России тоже принята программа по сокращению использования антибиотиков. Минздрав не просто запретил аптекам продавать их без рецепта, но и стал жестко наказывать фармацевтов за нарушения.

Общество чистых тарелок

Но проблема шире. Ведь антибиотики до сих пор широко используются в сельском хозяйстве, причем не только для лечения животных, но и повседневно - они помогают быстрее наращивать массу, увеличивая прибыль производителей мяса и птицы. Поэтому меры ВОЗ касаются не только медицинского применения препаратов, но и их сельскохозяйственного использования.

"В нашей стране действуют строгие правила по применению антибиотиков в сельском хозяйстве, - пояснил "РГ" главный внештатный специалист Минздрава по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов, - наши нормы намного строже, чем, например, в США. Поэтому, когда мы покупаем российское мясо или курицу, мы защищаем себя от возможных будущих проблем".

Советы

Что надо знать любителям самолечения

Профессор Роман Козлов дал несколько простых советов.

1. Не все инфекции можно вылечить антибиотиками. Применять эти лекарства при ОРВИ (простуде), гриппе, других вирусных инфекциях не только бесполезно, но и вредно.

В последних рекомендациях минздрава Великобритании, например, вполне официально написано, что при кашле, першении и боли в горле нужно применять мед и полоскания.

2. Если все-таки дело дошло до таблеток (например, воспаление горла переросло в серьезную ангину), принимать антибиотики можно только по назначению доктора. Если вы заболели повторно и вам кажется по опыту, что вы сами знаете, как справиться, все равно надо показаться врачу.

3. Соблюдение срока приема и дозировки при курсе антибактериальной терапии обязательны. Многие перестают пить таблетки через день-другой, как только становится легче. Но ученые доказали: досрочный отказ от лечения многократно повышает риск возникновения штаммов бактерий, устойчивых к антибиотикам.

4. Важна правильная диагностика. Тест на чувствительность - этот несложный анализ покажет, какой именно бактерией вызвано заболевание, и врач сможет выбрать правильное лекарство. Антибиотиков много, и разные их классы заточены на различные виды бактериальных инфекций. Тест тем более нужен, если инфекция протекает долго, плохо поддается лечению, рецидивирует. Не исключено, что у больного есть бактерии, устойчивые к определенным препаратам.

5. Чистота - залог здоровья. Гигиена, как это ни банально, очень важна. Медики объясняют, что, соблюдая самые простые правила, мы спасаем себя от многих инфекций и последующего лечения. А правила мы знаем с детства: мыть руки, в том числе обязательно после контакта с домашними животными; споласкивать продукты, которые едим сырыми; быть особенно осторожным в тропических странах, где высок риск незнакомых нам экзотических инфекций.